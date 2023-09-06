2024東協基金掀淘金潮 投資前景閃耀發光

面臨美國經濟衰退疑慮，中國大陸景氣復甦疲軟，東協(東南亞)市場挾年輕人口結構優勢、政府產業政策紅利，與地緣政治衝擊下，全球供應鏈重組過程中最為受惠，加上龐大的外國直接投資支持，預估2023年東協企業獲利年增速達21%，在東協長期結構成長紅利帶動下，2024年將擠下中國大陸，成為錢進亞洲投資成長新亮點！

利安東南亞基金經理人蘇志凱表示，2023年美國通膨趨勢向下，2024年應會降至2%，加上美國公債殖利率維持4%上下表現，對目前東南亞市場來說，正提供有利總經環境以支撐股匯市表現，他看好印尼、泰國、菲律賓等3個亮點國家，受到東協結構性趨勢帶動，包括有利的年輕勞動人口、新興中產階級消費興起、東南亞各國普遍大興土木，加速城市化與基礎建設發展，預估消費、金融、原物料、公用事業、通訊服務及房地產等行業，將成為東協成長型潛力標的首選。

2024東協有三旺：旅遊旺經濟、數位旺科技、投資旺製造

除上述6大潛力產業前景亮麗外，蘇志凱也看好東南亞特色亮點產業-旅遊業，主要受惠於全球疫後帶動旅遊業強力反彈，東協旅遊業佔國內經濟毛額頗具份量，也加速催生東南亞旅遊行業興盛，目前最新統計，東南亞入境旅客人數已恢復至2019年疫情前約65~70%的水準，帶動像泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞旅遊業(觀光景點、住宿餐飲、醫療健檢等)持續成長。

更值得一提的是，東協各國除旅遊業復甦外，近年因當地年輕人口竄升快速，東協市場的數位經濟發展更突飛猛進，蘇志凱預估從2022年到2025年，東協數位經濟實力將以20%的年複合成長率顯著躍進，是東協經濟體GDP成長率的2倍之多，在數位化與技術轉型帶領，預估東協在「外國直接投資」(FDI)持續增加下，也造就部分科技及製造業重返榮景，預估東協在2024年整體企業獲利成長達8%，又以泰國、印尼、菲律賓、越南等4大亮點國前景持續看漲。

泰國：旅遊興起、政局穩定，政策發力，大啖電動車製造商機

泰國方面，蘇志凱強調，受到中國大陸旅遊業重新開放，泰國成為東協最大受惠國，由於旅遊業占泰國GDP達20%以上，隨著旅遊業興盛，預估泰國2023年GDP達3.6%、2024年達3.8%，泰國2023年下半年至2024年維持成長態勢，同時，泰國政治疑慮消退，確定由為泰黨領導新一屆執政聯盟，新政府將陸續推出新措施刺激經濟成長，政策利多亦值得留意，蘇志凱認為，泰國隨著政治穩定、預估還有製造業、電子業及汽車業的外國直接投資加碼，特別是電動汽車製造大潮，將重返泰國最為關鍵。

印尼：人口興盛、消費龐大，政策作多，外資加速當地投資

印尼方面，蘇志凱發現在亞洲市場中，印尼擁有超過2.7億人口，是全球第四大人口國，具龐大的年輕消費勞動力，與中產階級不斷壯大，購買力不斷提高，為當地企業創造機會與成長潛力，特別是印尼的外國直接投資持續增加，反映印尼總統佐科威政府積極改革與改善當地環境有關，也帶動外國企業投資當地產業復甦，利安預估印尼2023年及2024年GDP達5%，在東協各國經濟成長屬一屬二。

菲律賓方面，蘇志凱認為，菲律賓作為食品、能源的淨進口國，近期隨著大宗商品和能源價格疲軟，貨幣開始走強，經濟獲得喘息空間，而新冠疫情重新開放後，隨著消費復甦，菲律賓經濟正在好轉。

越南：經濟強勁、消費興盛，股市估值浮現，產業快速茁壯

至於越南市場，蘇志凱表示，越南作為東協投資新星，近期總體經濟雖受全球需求疲軟及高通膨影響，但中長期來看，預估2023年越南GDP仍保有5.7%、2024年更有高達6.5%的傑出表現，使得未來兩年內，越南在東南亞經濟體中，是最具快速成長潛力的新興國家。

隨著經濟增長，越南無論在金融、醫療保健皆具令人期待成長空間。我們預計未來幾年將有更多的公司上市，另外，具有政策支撐的基礎建設，例如銀行、機場、通訊、港口、工業及物流也持續看好；同時，看好越南經濟成長帶動內需中產階級消費興起，看好零售、住宅和商業地產、旅遊與醫療保健等，新興消費潛力不容小覷。

蘇志凱建議，看好2024年東南亞市場相關利基產業及個股，以輪動助攻來延續多頭行情，投資人想掌握明年亞股景氣回升趨勢，現階段遇股市拉回，是值得逢低布局東亞南基金的投資甜蜜點，或透過定期定額持續投資，掌握東協市場中長線成長爆發力。