AI 轉型需求勁 創新科技長多格局不變

生成式AI運用引發全球熱潮，企業投入AI轉型運用，扭轉上半年市場對經濟衰退到來的預期，年中AI科技指標股雖經歷獲利賣壓股價修正，第一金投信指出，生成式AI屬突破式創新科技，如同90年代出現的網際網路，和2007年出現的智慧型手機，都曾經帶領科技股走出長波段循環的大行情，多頭循環周期在7年至13年，期間那斯達克指數漲幅則高達300%至650%，生成式AI自去年11月登場至今尚不到一年，那斯達克指數漲幅22%，成長循環與股價漲幅看來，AI仍在長波段循環的初升段，創新科技長多格局值得期待。

科技大廠設立AI人工智慧中心、政府推動設置AI部門，從私部門到公部門，已紛紛將AI的轉型視為重要的任務，這也可以說明為何近一年AI股價持續攀高，第一金投信表示，投資界更是這股趨勢的主要動力，女股神美國Ark方舟投資管理伍德，除了看好輝達（NVIDIA）的表現，也持續布局其他AI潛力股，掌握潛在變革技術優勢；金融巨鱷索羅斯，在今年第二季揭露的持股中，大量增持AI概念股，包括NVIDIA、超微（AMD）、微軟、Okta等，包括AI晶片、軟體、雲端管理與資安等標的全部涵蓋。

從各科技大廠在AI實質投入檢視，NVIDIA過去兩季的營收年增率由-13.2%，大幅翻正為101%，在全球科技業積極布建AI基礎建設的同時，受惠上兆美元的資金投入資料中心加速運與生成式AI領域；Google近兩季營收年增率則由3.7%，提升至7.1%，主要藉由AI優化廣告的推薦運用；Meta的營收年增率由2.6%，提升至11%，同時運用AI的推薦，提高短影片的觀看黏著度；微軟則大致維持7%至8%的營收年增率，其中Azure公有雲維持營收穩定成長25%以上水準。

第一金投信強調，AI創新技術的成長動能，從AI基礎建設的投入，例如：半導體、雲端運算、網路安全等，2021年至2027年的複合成長率可達21%；AI基礎建設完備後，還可以看到生成式AI的擴大運用，例如：資料庫建置、軟體開發等，高盛預估，未來一旦生成式AI採用率達30%，可以增加1,500億美元的軟體業營收，當採用率達100%，營收增加規模可達4,300億美元。

此外，還有近來全球缺工議題，帶動自動化、機器人需求動能進一步提升，麥肯錫調查，從食品業、工業、生技、服務業等，在未來5年皆將大幅提升自動化支出占比，由目前平均20%以下，未來平均可望超過25%，這也加速上半年全球機器人新創投資規模達61億美元，與2020年全年規模相當。