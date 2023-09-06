台股下跌53.45點 三大法人賣超83.58億元
台股今（6）日開高走低，盤中最低一度下殺至16732.69點，終場收16738.16點，下跌53.45點，成交量2722.69億元，跌幅0.31%，三大法人賣超83.58億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超80.74億元，投信買超39.08億元，自營商賣超（合計）41.92億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.53億元，自營商（避險）賣超37.39億元。
台股拉回，權王台積電（2330）小幅下跌，終場收550元，下跌2元，跌幅0.36%，聯發科（2454）同步走跌，終場收712元，下跌6元，跌幅0.83%；今日盤面上面板雙虎帶量重挫，群創（3481）、友達（2409）個股成交量排名第一、第二，分別爆出逾12萬張及10萬張大量，股價皆重挫近4%。
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