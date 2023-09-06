台股下跌53.45點 三大法人賣超83.58億元

台股今（6）日盤中一度跌至平盤之下，統一投顧陳杰瑞指出，技術面而言，原因在於季線壓在上方，而股票面則是權值大的股票沒有表態，指數表現受到壓抑，如：台積電、鴻海、聯發科表現較弱。

2023-09-06 12:12