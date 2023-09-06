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特別股具股票和債券雙優勢 宜中長期布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
升息循環結束後，特別股指數表現優異。(資料來源：Bloomberg，富蘭克林華美投信整理。)
升息循環結束後，特別股指數表現優異。(資料來源：Bloomberg，富蘭克林華美投信整理。)

美國7月底升息一碼後，接著惠譽調降美國信評，又穆迪也調降不少銀行評等，而富蘭克林華美投信認為，今年經歷了一連串的事件後，特別股指數的表現仍持續往上墊高，根據過去歷史經驗顯示，幾次升息循環三個月、六個月甚至一年後，特別股平均都有好表現，因來自於得天獨厚的特殊性質，建議投資人不妨可以趁此股市修正機會入手，中長期投資。

以近期市場方向來看，針對聯準會（Fed）後續的升息可能性，鮑威爾並沒有把話說死，還是保留9月升息的選項，並且決策還是以數據為導向，顯現鷹中偏鴿的態度。不過，隨著7月通膨降幅超出市場預期利率市場的走勢，反映9月有很高機率會是這次的升息終點，聯準會在未來方向上面本來就比較謹慎，通膨持續的下降，將讓後續投資的環境更加樂觀。

市場認為，儘管今年還有1至2次升息的機會，但距離升息的終點已經不遠。富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷認為，儘管對美國經濟成長有疑慮，但目前不至於衰退，總體經濟數據並未顯現惡化的情況，降息預估可能明年才會看見，特別股雖為股票，但具備有固定收益證券(如債券)的特性，一旦降息預估也能受惠。

余冠廷分析，因為市場會提前反映預期，因此在升息即將結束的當下，最好的時機點就是採取長期投資。回頭看過往紀錄會更加明顯，以美國10年期公債殖利率為例，市場會提前反應從升息循環趨勢，到利率持平趨勢，甚至是未來降息的預期，因此在過往幾次升息循環中，殖利率都在升息循環結束前觸頂。

余冠廷認為，特別股過往也有相同的表現，作為具備固定收益特性的產品，特別股同樣受惠於後續的利率環境變化。根據過往升息結束後的走勢來看，特別股指數的歷史報酬呈現穩定走升的趨勢，其6個月、一年平均漲幅分別為9.27%和14.18%，反映聯準會對市場的干預結束後，利率環境恢復正常的過程有利於特別股，現在就是搭上順風車的好機會。

余冠廷分析，特別股在風險資產端，具有攻守兼備的特性，雖然美國經濟具備韌性，變相降低聯準會將利率維持在高檔的風險，然而高檔利率將持續對經濟產生負面影響；而特別股在應對經濟因為升息而轉弱的潛在風險方面，有望發揮其抗波動且攻守兼備的能力，穩定投組表現。

富蘭克林華美投信認為，目前正值美國 Fed 升息的尾聲，利率到達高峰，美國於明年可能轉為降息的機率增加，或者明年上半年可能轉為開始降息情境，而且固定收益債券的價格自2021至2022年已修正過，現階段不啻為投資級龍頭產業的特別股基金布局的大好時機，建議投資人不妨從價值投資的角度切入，中長期投資，趁早布局。

升息 美國經濟

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