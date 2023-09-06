添新血 群益優化收益成長多重資產基金 9月14日開募

近年來市場風險事件頻傳，包括影響全球經濟與金融市場表現甚深的新冠肺炎疫情、美中貿易衝突、俄烏戰爭、聯準會（Fed）大舉升息等，在高波動的環境下，訴求多元化佈局、彈性調整配置以顧及波動管理的多重資產基金持續受市場投資人青睞，觀察投信發行之多重資產基金規模，近五年來幾乎呈現逐年跳升的態勢，至今年7月底止，整體規模超過2,000億元。

在市場變化速度如此之快，高波動已為常態的環境下，投資難度有增無減，群益投信推出進化版多重資產基金「群益優化收益成長多重資產基金」，透過成長股、另類資產、收益債三大資產類別黃金均衡配置，並視景氣循環靈活調整持有標的，以兼顧風險股管理、資本利得契機以及收益機會，優化投資成效。

此檔基金即將於9月14日展開募集，由彰化商業銀行擔任基金保管機構，將發行新台幣與美元兩種計價幣別，並提供累積型級別與月配息型級別，及後收型(N級別)供投資人做選擇。

群益投信表示，現階段市場處於升息邁向尾聲、然全球各地景氣復甦腳步不一的環境，加上地緣政治干擾猶存，使得各類資產表現快速輪動，在機會與風險並存下，透過優化投資策略與收益基礎，將有助進一步強化投資組合，達到隨漲抗跌的投資成效。

「群益優化收益成長多重資產基金」精選三大類資產，採333黃金配置於成長股、另類資產(新基礎建設)、收益債以優化投資組合資本利得成長空間與收益水準，並隨景氣變化而靈活調整部位，在景氣上行期間，強化景氣高敏感資產，如：獲利成長股、非投資級債，若景氣轉趨下行，將調整配置於防禦性標的，如：價值成長股、公用事業股、投資級債等等，協助投資人穩健因應市況變化，靈活捕捉市場投資機會。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，多重資產策略對投資大眾而言並不陌生，但若能進一步精選標的，建立成長與收益部位雙優化的配置，可望進一步提升投資組合多頭跟漲、空頭抗跌的能力，打造投資正循環。

蔡詠裕說，從成長優化角度來看，科技創新、漲價題材、數位化、淨零碳排等等已是全球共同發展趨勢，當中的投資商機包括迎來爆發式成長的AI應用、電動車等新科技股，以及定價能力和需求皆高的精品消費、醫療消費股，此外，因應環境永續興起的另類資產-低碳基建股也在政策支持下備受重視，相關題材的成長前景看好，適度配置有助增添資本利得潛力。

另外，在收益成長方面，進入升息末段，貨幣政策趨於穩定，非投資級債、折翼天使債仍提供具吸引力的收益水準，納入配置有助進一步提升投組收息效果。

蔡詠裕進一步指出，統計過去十年，以成長股、另類資產、收益債均衡配置所形成的收益成長優化策略來因應市況，幾乎年年正報酬，且正報酬的年度在當年都繳出雙位數的成果，顯示經成長與收益優化配置後的投資組合經得起市場多空循環考驗，是投資人在長期投資上，既想掌握市場成長機會，又兼顧潛在報酬並管理波動風險可多加運用的配置模式。