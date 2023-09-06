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特斯拉降價帶動！PCB 族群健鼎、高技漲幅均超過1%

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導
特斯拉示意圖。路透
特斯拉示意圖。路透

受到特斯拉降價策略的影響，車用印刷電路板概念股健鼎（3044）和高技（5439）股價都上漲，漲幅均超過1%。在電動車市場不斷擴大的情況下，市場對這些股票的前景充滿信心。

特斯拉的降價策略讓8月份在中國大陸的銷售量意外增加了一成。這意味著車主更容易購買特斯拉汽車，這對車用PCB市場產生了積極影響，因為汽車中的電子元件需求增加。

分析師連乾文表示，隨著電動汽車市場的擴大和自駕技術的普及，車用 PCB 市場前景看好，特斯拉降價策略，這一趨勢不僅在傳統汽車製造商中受到關注，還在新興汽車製造商和科技公司中備受追捧。車用 PCB 的需求預計將繼續增長，並成為PCB 製造業的一個重要增長引擎。

特斯拉 PCB

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