特斯拉降價帶動！PCB 族群健鼎、高技漲幅均超過1%
受到特斯拉降價策略的影響，車用印刷電路板概念股健鼎（3044）和高技（5439）股價都上漲，漲幅均超過1%。在電動車市場不斷擴大的情況下，市場對這些股票的前景充滿信心。
特斯拉的降價策略讓8月份在中國大陸的銷售量意外增加了一成。這意味著車主更容易購買特斯拉汽車，這對車用PCB市場產生了積極影響，因為汽車中的電子元件需求增加。
分析師連乾文表示，隨著電動汽車市場的擴大和自駕技術的普及，車用 PCB 市場前景看好，特斯拉降價策略，這一趨勢不僅在傳統汽車製造商中受到關注，還在新興汽車製造商和科技公司中備受追捧。車用 PCB 的需求預計將繼續增長，並成為PCB 製造業的一個重要增長引擎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言