電視面板連兩季上漲後漲幅顯著收斂 面板雙虎爆量下挫

根據集邦科技（TrendForce）發布的9月上旬面板報價，50吋以上大尺寸電視面板報價續漲，中小尺寸電視面板價格持平，TrendForce 研究副總范博毓表示，電視面板價格經過連續兩個季度的上漲後，與前幾個月的大幅漲價相比，價格漲幅將呈顯著收斂；台股今（6）日震盪，面板雙虎爆量下挫，群創（3481）爆出逾9.6萬張成交量，居個股成交量冠軍，股價大跌逾3%，友達（2409）也重挫逾3%。

范博毓表示，電視面板經過連續兩個季度的上漲，品牌客戶已明顯感受採購成本增加的壓力，加上針對年底促銷的備貨動能逐漸接近尾聲，品牌客戶已有開始調節電視面板採購的準備，預期將逐步反映在未來幾個月的價格趨勢上。

他以9月的電視面板價格來看，目前預計整個月32吋與43吋價格將持平，50吋與55吋調漲1美元，65吋與75吋調漲3美元；與前幾個月相比，價格漲幅將開始出現顯著的收斂。

另外，在監視器面板部分，范博毓指出，在商務機種的需求持續疲弱，消費機種的品牌客戶採購需求正逐漸轉弱，且更保守看待第4季需求下，價格上漲空間逐漸縮小中。

范博毓認為，雖然反映在部分價格偏低的機種上仍有微幅調升的空間，但整體而言，面板價格要延續過去幾個月連續上漲的趨勢不再，目前預計9月的 MNT 面板價格將全面轉為持平態勢。

觀察NB面板狀況，范博毓表示，整體而言需求已經到頂，但面板廠對於拉抬面板價格的態度依然非常積極，以規格來看，低階的TN機種需求相對仍較中高階 IPS 機種需求好，因此TN面板價格有機會維持前幾個月的漲幅，IPS 面板也在面板廠的積極運作下，有機會在9月浮現上漲的契機。目前預計9月低階的TN機種預計調漲0.2美元，中高階的 IPS 機種預計調漲0.1美元。

台股今日以16,796.37點上漲開出，盤中震盪，低點曾翻黑下滑至16,746.41點，面板雙虎表現弱勢，群創以14元開低後一度下滑至13.65元，盤中爆出逾9.6萬張成交量，居個股成交量冠軍，股價跌幅逾3%。

友達早盤以16.95元開低後一度下滑至16.8元，盤中成交量超過7.4萬張，居個股成交量第四大，跌幅也超過3%。