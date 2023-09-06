9/6【早晨財經速解讀】油價又失控!沙國減產通膨歸來?美債殖利率再飆 升息抵得了油價?

道瓊工業指數周二率美股三大指數全面下挫，公債殖利率與油價同步上漲，平添通膨前景和聯準會（Fed）升息路線的變數 。

道瓊工業指數下跌195.74點，跌幅0.6%，收在34,641.97點；標普500指數下跌18.94點，跌幅0.4%，收在4,496.83點，跌落4,500關卡；那斯達克綜合指數下跌10.86點，跌幅0.1%，收在14,020.95點。

基準美國10年期公債殖利率漲至4.267%。衡量交易商短期通膨預期的2年期債券殖利率漲至4.966%。

Murphy & Sylvest Wealth Management市場策略師Paul Nolte說：「股市難以上漲的部分原因是利率持續上升，成為股市的一個很好的替代選擇。」

隨著美國原油價格周二反彈，Nolte也指出，近期油價走強有礙Fed將通膨率拉回至2%的努力。

芝商所的FedWatch工具顯示，交易者押注Fed在9月政策會議上維持利率不變的機率為93%，而他們消化的Fed在11月會議上暫停升息的機率約為54%。

周二的數據顯示，7月美國工廠訂單下降2.1%，結束連續四個月增長的勢頭。好消息方面，高盛將未來12個月美國經濟衰退的可能性從20%下調至15%。

Fed鷹派官員沃勒周二表示，鑒於近期數據顯示通膨繼續放緩，決策者有餘地「謹慎地推進」升息行動；克利夫蘭聯邦準備銀行總裁Loretta Mester也表示，Fed可能需要進一步加息，但她沒有透露下次會議上該怎麼做。

周一，在勞動節假期後的第一天，成交相對清淡，CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall指出，Fed本月決策前，將不得不關注即將公布的數據，如8月通膨數據。

摩根大通的Marko Kolanovic周二重申，投資人應該淡化人工智慧引發的漲勢，但稱如果近期內全球利率開始下降，他將對股市看法更為樂觀；與此同時，摩根士丹利策略師Michael Wilson表示美國經濟今年的成長料將弱於預期，美股投資人很快將為此而感到失望 。

在標普500指數的11個主要板塊中，能源股是漲幅最大的股票，收盤上漲0.5%，盤中創下七個月新高，沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布再次延長自願減產。

對經濟敏感的材料股和工業股表現疲軟，分別下跌1.8%和1.7%。對利率敏感的公用事業股跌1.5%，成為標普500指數今日表現第三差的主要類股。

道瓊運輸股指數大跌2.2%，受到航空股拖累，因油價上漲意味著燃料成本增加。標普1500航空指數收跌2.4%。

美國聯合航空公司大跌2.5%，盤中跌幅高達4.7%，該公司因系統問題導致飛機停飛一小時。

Airbnb大漲7%，而黑石集團(Blackstone）漲3.6%，有消息說，這兩隻股票將成為標普500指數成分股，甲骨文股價上漲2.5%，巴克萊將這家軟體公司的評級從上調至「增持」。貝爾斯登（Bear Stearns Cos.）

特斯拉大漲4.7%，因在中國大陸的銷售額增長。