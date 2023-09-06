iPhone15倒數…13檔「蘋概股」大公開！ 投信爆買：將成台股救星？

還記得2023年初投信破紀錄的25天連買紀錄嗎？如今投信再次卯足全力搶進台股，八月累計至今已經投入562.47億元銀彈，一掃六、七月連續賣超200億的陰霾，只差三步之遙就要追平史上最長25天連買紀錄，創下少見的單月破百億買超量，按照歷史經驗，投信往往是內資引導行情關鍵的力量，如今AI族群行情降溫之際，資金究竟溜去哪裡？全球矚目的蘋果發布會即將到來，有沒有領先市場的概念股冒出頭？今天帶投資人一次瞭解！

蘋果發表倒數！4大亮點

2023 年 9 月，眾所矚目的蘋果公司（AAPL-US）即將在秋季發佈會公布最新系列的蘋果商品，儘管市場仍充滿雜音，果迷也仍在等待新品帶來的亮點，但相信投資人最關注的仍是蘋果新機與「蘋概股」的表現。

據報導顯示，蘋果今年推出四款 iPhone 15 機型，共有基本 iPhone 15、iPhone 15 Plus ，以及旗艦款 iPhone 15 Pro 與 iPhone 15 Pro Max，新機亮點聚焦在：

全機型皆有動態島螢幕設計與Type C接孔設計 iPhone 15 Pro 系列將配備台積電3奈米製程 A17 仿生處理器、支援 Wi-Fi 6E 外型上改用鈦金屬邊框與超薄型螢幕邊框 iPhone 15 Pro Max 首度搭載高倍數潛望式光學變焦鏡頭，促使鏡頭光學大廠大立光（3008）從低點反彈上漲逾6%。

不過說了這麼多，究竟投資人可以關注哪些蘋果概念股呢？其實首當其衝的還是據傳即將出現的連接孔Type C，市場關注蘋果新機銷售業績，也牽動Type C供應鏈拉貨效應，股價處在低基期的概念股也獲法人關愛。

Type C 概念股有哪些？

由於歐盟通過法案，往後手機都要在 2024 年底前提供 USB-C 充電接孔，據各大3C資訊網與媒體報導，推估 iPhone15 系列也將全面採用 Type C 介面，相關族群業績也可望雨露均霑，但到底從上游到下游，完整的Type C介面需要哪些台企參與？下表一次告訴你。

正崴表示，客戶新機將於第三季發表上市，目前已與客戶進行合作，也配合客戶生產出貨中；優群也表示今年6月起美系客戶訂單開始出貨，宣德也感受到Type C拉貨的新動能，整體來看Type C行情已經悄然成形。

Type C之外：隱藏蘋概股值得關注

而在Type C之外，有沒有值得投資人關注的隱藏蘋概股呢？這點可以從蘋果即將發表的 IPHONE 15、IPAD與MACBOOK等新品回推思考，這三類產品同步將搭載台積電3奈米3N晶圓代工，目前來看幾乎是蘋果包下所有產能，尤其擴張到量大的3NX與3NE，在下半年持續拉高良率穩定產能後，將對台積電業積有相當程度的助益，而作為三奈米供應鏈的特用化學廠，則將由台積電扶持的化學本土化企業支持，其中能與特用化學大國美、日、德並列產商還有台灣唯一的特用化學供應商新應材(4749)值得持續關注。

原文連結：蘋果發表會倒數！13檔TypeC概念股...

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