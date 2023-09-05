材料晉升千金 同登傳產股王與獲利王

材料-KY（4763）晉升千金，登傳產新股王。材料7月二醋酸纖維素絲束（簡稱絲束）與醋片漲價後，近期每個月「短約」價格可望連續上漲，推升該公司近日股價超車亞德客-KY（1590）榮登傳產股王，也成為傳產獲利王，今（5）日正式登上台股千金寶座。

材料受惠於原料醋酸價格上揚，下半年營收與毛利率可望月月成長，全年營收上看95億元，下半年單季獲利應可望挑戰兩個資本額、獲利再寫新猷，激勵材料股價登上千元大關，5日收1,090元、大漲93元，漲幅逾9%。

法人表示，原油價格維持高檔不墜，且產油國計畫持續減產也對油價產生支撐、帶動醋酸價格走揚。7月絲束平均價格到8美元以上，隨原物料價格走揚下，後續每個月短約都會陸續調漲價格，雖然後續調漲力道可能不若第3季，預估第4季平均價格有機會接近9美元，材料下半年營收及毛利率可望月月高。

材料-KY今年3、4月已陸續完成絲束廠新產能8,000噸、9,000噸，目前年設計總產能為37,000噸；另醋片廠亦已於6月完成3,000噸擴增，擴增後，年設計總產能為33,000噸。法人指出，目前新擴產醋片已全產能投產，不僅自用有餘還有部分可轉外賣，可望持續挹注營收，今年營收可望上修至95億以上。

而材料近期甫以每股531元發行4,000張現增股籌資案，募集21.24億元，主要是用於新增東南亞第二生產中心，為此也將再新增3萬噸的醋片新工廠，以利後年的業務成長所需。

展望未來，由於新型加熱不燃燒煙（HNB）與新式菸彈對於絲束的需求大增，都讓今年絲束供需持續吃緊；同時絲束屬於特許行業，在新增產能有限且市場需求快速回升下，預估明年絲束漲價態勢不變，將成為材料-KY 明年的主要成長動能。

材料昨日收盤價為1090元，上漲93元、漲幅9.33%。7月合併營收達9.22億元，月增10%、年增147%，續創歷史新高；今年前七月累計營收達48.49億元，年增119%，已超越去年全年的42.69億元。第2季稅後純益10.78億元、年增4.3倍，創單季新高，每股純益（EPS）15.21元；上半年營收39.27億元、年增212%；稅後純益16億元、年增270%，EPS 22.72元。