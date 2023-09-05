法人調高今明年全球電動車滲透率 首選這兩檔

隨零組件供應吃緊狀況緩解，法人上修今年汽車銷量成長預估至7.4%，並將今、明年電動車預估滲透率分別調高至16.3%、21.1%，首選華孚（6235）、台達電（2308）兩檔，主要電動車營收占比高且成長前景佳，亦點名看好智伸科（4551）、胡連（6279）。

投顧法人分析，今年上半年全球汽車銷量年增10.7%，達4,274萬輛，超越市場調查機構預估值，不少OEM廠在法說上釋出IC與其他零組件供給吃緊情況改善，挹注產出增加，滿足所有主要市場積累需求為主因。

值得注意的是，最大市場、占比約三成的中國大陸，受制更嚴格的燃油標準上路，以及市場競爭加劇，促使業者降價去庫存，上半年銷量僅年增8.7%，落後美國、歐洲、日本與巴西/阿根廷等主要市場。

統計7月全球車市成長率由上半年的10.7%降至5.5%，美國與歐洲銷量年增率仍維持10%以上，反觀中國大陸則因比較基期偏高與燃油車去化庫存後市場需求疲弱而銷量陷入衰退。

電動車方面，上半年全球電動車銷量年增40%至583萬輛，滲透率亦進一步攀升至13.6%，年增2.9個百分點，美國銷售增幅高於中國大陸與歐洲，但中國在銷量仍遙遙領先其他主要市場，全球銷量占比與滲透率分別為56%、25.2%。

除IC供給改善外，許多OEM廠認為，提供符合消費者需求的電動車也是銷量成長的重要原因，法人表示，上半年比亞迪、特斯拉電動車銷量分別年增94%、57%，超越全球同業，而合資品牌則因推出的電動車款有限，整體在中國乘用車的市占率較去年同期下滑5.9個百分點至46.9%。

法人上修今年汽車銷量成長預估至7.4%，但預期下半年年增率將放緩至4.5%，主要原因在於景氣展望不佳且中國市場比較基期偏高，表現將呈現持平，所幸歐美市場在低比較基期與累積需求尚未完全獲得滿足下，成長動能將持續優於中國。

法人認為，短中期而言景氣不確定性可能為全球汽車銷售前景帶來不小挑戰，但對電動車在全球市場的滲透率影響有限，因從消費者與OEM廠角度看來，電動車已成為全球主流，考量電動車款選擇增加且價格更加親民，預估今、明年電動車銷量將分別成長41%、32%，並調滲透率至16.3%、21.1%。