兆豐永續高息等權ETF 兼顧高股息及投資報酬

今年台股各產業類股表現分歧，國人熱愛的高股息ETF成為投資顯學，日前掛牌上市的兆豐永續高息等權ETF（00932），是兆豐投信第二檔等權重ETF，將等權重機制注入高股息選股因子，同時兼顧高股息及報酬的ETF。

兆豐永續高息等權ETF追蹤的指數為臺灣指數公司臺灣ESG永續高股息等權重指數，以上市櫃股票為母體，運用國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心，公開資訊評鑑後產製的台灣永續評鑑結果，結合現金股利、動能、財務穩定度及市值等篩選指標，再依股利率擇優選取50檔股票，以表彰具ESG績效與股息優異的中大型股投資組合績效表現。該指數成分股每年4月與10月進行定期審核。

兆豐投信指出，兆豐永續高息等權ETF掌握三大關鍵力，除透過台灣永續評鑑四大構面，涵蓋更多的台灣優質經典資優生，以及平衡股利和報酬，重視複利效果外，並納入永續趨勢，將高股息+等權重再進化，對台股資本市場可掀起高股息ETF再昇華的效果。

兆豐永續高息等權ETF為首檔結合「永續」+「高股息」+「等權重」的ETF，藉由「等權重」的創新，無論景氣循環輪動，能讓更多的投資人掌握領息也想要報酬，滿足理財規畫的多元需求，有利提升投資理財的成長性。

證交所表示，上市ETF產品日益豐富，近年亦發行多元主題及ESG永續相關商品供投資選擇，證交所已推出「ESG相關指數化商品專區」(https://www.twse.com.tw/esg-index-product)，提供重視永續價值的投資人ESG指數化商品與ESG相關指數資訊。