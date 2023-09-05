台股上漲1.92點 三大法人買超20.66億元
台股今（5）日開低震盪，尾盤翻紅，終場收16791.61點，上漲1.92點，成交量2474.49億元，漲幅0.01%，三大法人買超20.66億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超12.08億元，投信買超17.89億元，自營商賣超（合計）9.31億元，其中自營商（自行買賣）買超9.61億元，自營商（避險）賣超18.93億元。
台股終場翻紅，權王台積電（2330）拉回，終場收552元，下跌5元，跌幅0.89%，聯發科（2454）走紅，終場收719元，上漲7元，漲幅0.98%；今日盤面上以IC設計、CCL概念股，CCL概念股中以台燿（6274）終場收漲停141.5元，台光電（2383）、聯茂（6213）同步呈現上漲，金居（8358）股價更創下逾1年新高。
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