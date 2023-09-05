9/5【早晨財經速解讀】台8月PMI再緊縮 遲遲等不到訂單?逃過一劫?碧桂園債務延期 認房不認貸能救房市?

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聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

大陸外交部昨（4）日宣布，大陸國家主席習近平將缺席9日至10日於印度新德里舉行的20國集團（G20）峰會，改由總理李強率團赴會。這是習近平自2013年上任以來，首次缺席G20會議。外界指出，在過去G20峰會中，大陸多由國家主席出席，由總理代為出席極為罕見。

美國總統拜登表示，他對於習近平不打算出席G20高峰會感到失望。他3日向記者表示：「我感到失望，但我還是會去見他。」拜登並沒有說明他下一次與習近平會晤時的地點。如果習近平沒有前往印度新德里，他和拜登下一次有會面機會的時間是在11月，屆時美國將在舊金山舉辦亞太經濟合作會議（APEC）。

美國原本期望在印度舉辦的G20，可望為美中關係解凍邁向下一步。拜登上周表示，他「希望」習近平能參加G20高峰會。

根據知悉會議籌備的官員透露，習近平不打算前往印度新德里參與G20高峰會。此時，正值中國大陸與印度之間關係變得日益緊張，兩國關係可能會進一步降溫。

美國之音報導，有分析人士表示，習近平若缺席將可能讓印度更有機會向全世界展示自己才是「全球南方」更合格的領導者。而如何幫助「全球南方」國家更好發展，是印度為本屆G20峰會制定的主要議程之一。

分析人士指出，習近平缺席G20峰會可能也凸顯中印關係低迷。印度觀察家研究基金會研究與外交政策副會長龐特稱，「這無疑凸顯出印中關係非常脆弱。我認為（中國）在做出這個決定之前發生的很多事情也許也反映了這一點」。

報導提及，習近平與印度總理莫迪於8月23日在南非約翰內斯堡舉行的「金磚國家」（BRICS）峰會時短暫會談，並表示要緩和雙邊關係。但會晤後，雙方的表述凸顯兩國關係依舊緊張。

媒體分析，習近平缺席是不想讓印度成功舉辦峰會，試圖打擊莫迪。不過，美國智庫認為，「習近平的缺席與其說是印度的損失，不如說是中國的損失」。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

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