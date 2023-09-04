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再生醫療新兵和迅 9月7日58元參考價登戰略新板

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
和迅董事長暨總經理温政翰。記者謝柏宏／攝影
和迅董事長暨總經理温政翰。記者謝柏宏／攝影

再生醫療新兵和迅（6986）今（4）日宣布，將在9月7日以每股58元的參考價登錄戰略新板交易，和迅董事長暨總經理温政翰表示，公司以發展細胞新藥與CDMO（委託開發與製造服務）為策略，今年前八月營收5,032萬元，年增804.6%，公司目標營業額做到1億元上，估計明年將可賺錢。

和迅生命科學創立於2019年，為桃園市營建業者發起成立，目前資本額4.6億元。溫政翰目前也掛名威泰建設負責人及新藯營造總經理。他表示，家族會由營建業跨足生技業，主因他的父親温慶玄在2013年7月罹患多發性骨髓癌，2015年到美國接受細胞治療有成，且家族性心血管疾病也獲得改善，才決定投資相關領域。

和迅目前發展模式，在生技領域主攻「異體間質幹細胞」與「幹細胞衍生物」等新一代細胞藥物，鎖定心血管疾病市場，透過臍帶間質幹細胞來進行新藥開發，其中用來治療心臟疾病併同冠狀動脈疾病的HF-CAD，近期將與北榮簽約合作展開一期臨床試驗，預計年底前啟動收案六人。

另外，用於冠狀動脈疾病 CAD 則已經向美國食品藥物管理局（FDA）提出一期臨床試驗申請，待審查通過後即可展開試驗，其他適應症包含移植物抗宿主疾病、慢性腎臟病、脊髓損傷等則還在臨床前階段。

在CDMO業務方面，和迅並在2020年斥資逾1億元打造擁有九間高規格、獨立細胞操作室的細胞製備場，提供國內學研單位CDMO服務，目前客戶已有15家以上，成為和迅目前業績的主要來源。

另外，和迅也依循國際醫藥法規協和會（ICH）規範，建立符合ICH Q5A規範的臍帶間質細胞庫，可針對臍帶間質細胞庫進行採集、處理、儲存、及質量控制，和迅說明，針對公司的臍帶間質細胞庫，未來也想依不同適應症將細胞庫授權出去。

心血管疾病 幹細胞 戰略新板

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