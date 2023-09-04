快訊

總統大選四腳督民調出爐！賴柯侯3人支持度下滑 郭台銘14％墊底

證交所宅在家學習網推出影片 新經濟產業指數介紹及證券小百科

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瘋存股想入市，宅在家學習網。（臺灣證券交易所/提供)
瘋存股想入市，宅在家學習網。（臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所建置最適合股市投資人，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。2023年9月推出圖文並茂的臺灣全市場新經濟產業指數介紹，還有證交所最新證券宣導活動公告，更有最新力作的「證券小百科」宣導影片，內容豐富而多元。

為讓讀者了解什麼是台灣全市場新經濟產業指數，宅在家學習網之哈燒股識「圖書館」單元，分為上、下集說明。台灣全市場新經濟產業指數以台灣全市場指數成分股中屬綠能環保、數位雲端、運動休閒及居家生活產業類別者，採自由流通市值加權方法計算指數，記錄國內新經濟產業於股市行情波動的軌跡，作為臺灣市場的標竿指數。

另外，本期「電影院」單元，精心製作證券小百科影片，以動畫方式呈現，說明證交所的由來，強調股票市場需要一個公正、公平、公開的第三方角色，及簡介證券市場的運作方式，並帶入台灣證券交易所的工作職掌與發展簡史，讓大眾更了解證交所。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，證夯快訊有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現。證交所有一系列的2023年投資講座，讓投資人有學習證券知識的正式管道。還有宅在家學習網 加入會員抽好禮活動，會員人數滿8,000人的中獎名單才熱騰騰出爐，近期會員人數往10,000人邁進，第四階段抽獎活動正緊鑼密鼓籌備中。

「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將推出上市櫃公司永續發展途徑圖說明；「電影院」單元有當沖風險知多少全新上架；「證夯快訊」部分，有大專院校投資智慧王競賽活動、網路闖關遊戲、世界投資人週（WIW）論壇等最即時的活動訊息。宅在家讓聰明的投資人，動動手指就能快樂學習，「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網（https://shl.twse.com.tw/）是初入股市投資人學習證券知識和了解交易風險不可錯過的利器。

證交所 存股

延伸閱讀

AI概念新兵 證交所5日審議現觀科技股票上市案

台股8月開戶月增逾5萬戶 20至30歲增最多

全民領息時代！ 649萬人存股領息、占總納稅申報人數過半

新興市場成長動能具韌性 亞洲將為主要動力來源

相關新聞

台股上漲144.75點 三大法人買超26.58億元

台股今（4）日開高走高收最高，終場收16789.69點，上漲144.75點，成交量2337.36億元，漲幅0.86%，三...

台股價量背離 終場上漲144點創近3個半月低量

台積電走揚收復短期均線和月線、廣達與緯創等AI指標股勁揚，加上高價股回神，台股今天終場收在最高點16789.69點，上漲...

全市場2檔跌停 大同最後一盤爆2,687張成交量打開跌停

台股今（4）日收在16,789.69點，上漲144.75點，櫃買市場收215點，上漲1.32點，同步以今日最高點收盤，全...

颱風天量縮表現仍亮眼 台股上漲144點收16,789點

台股今（4）日開高且逐步向上推升，收盤指數16789.69點，上漲144.75點，交易金額2,337.36億元。今日強勢...

台股8月開戶月增逾5萬戶 20至30歲增最多

台灣證券交易所今天公布至8月底止，投資人累計開戶數達1239萬1734戶，較7月底增加5萬4125戶，其中8月新增開戶以...

AI股狂熱 黃天牧：股票有循環但最終回歸基本面

股市資金將AI概念股推上高峰，金管會主委黃天牧表示，可能因有AI業界人士至台灣訪問、ChatGPT問世提高市場對AI股興...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦