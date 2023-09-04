證交所宅在家學習網推出影片 新經濟產業指數介紹及證券小百科

臺灣證券交易所建置最適合股市投資人，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。2023年9月推出圖文並茂的臺灣全市場新經濟產業指數介紹，還有證交所最新證券宣導活動公告，更有最新力作的「證券小百科」宣導影片，內容豐富而多元。

為讓讀者了解什麼是台灣全市場新經濟產業指數，宅在家學習網之哈燒股識「圖書館」單元，分為上、下集說明。台灣全市場新經濟產業指數以台灣全市場指數成分股中屬綠能環保、數位雲端、運動休閒及居家生活產業類別者，採自由流通市值加權方法計算指數，記錄國內新經濟產業於股市行情波動的軌跡，作為臺灣市場的標竿指數。

另外，本期「電影院」單元，精心製作證券小百科影片，以動畫方式呈現，說明證交所的由來，強調股票市場需要一個公正、公平、公開的第三方角色，及簡介證券市場的運作方式，並帶入台灣證券交易所的工作職掌與發展簡史，讓大眾更了解證交所。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，證夯快訊有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現。證交所有一系列的2023年投資講座，讓投資人有學習證券知識的正式管道。還有宅在家學習網 加入會員抽好禮活動，會員人數滿8,000人的中獎名單才熱騰騰出爐，近期會員人數往10,000人邁進，第四階段抽獎活動正緊鑼密鼓籌備中。

「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將推出上市櫃公司永續發展途徑圖說明；「電影院」單元有當沖風險知多少全新上架；「證夯快訊」部分，有大專院校投資智慧王競賽活動、網路闖關遊戲、世界投資人週（WIW）論壇等最即時的活動訊息。宅在家讓聰明的投資人，動動手指就能快樂學習，「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網（https://shl.twse.com.tw/）是初入股市投資人學習證券知識和了解交易風險不可錯過的利器。