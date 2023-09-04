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台股上漲144.75點 三大法人買超26.58億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

台股今（4）日開高走高收最高，終場收16789.69點，上漲144.75點，成交量2337.36億元，漲幅0.86%，三大法人買超26.58億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超15.39億元，投信買超15.56億元，自營商賣超（合計）4.37億元，其中自營商（自行買賣）買超0.2億元，自營商（避險）賣超4.58億元。

台股今上漲逾百點，權王台積電（2330）強彈，終場收556元，上漲9元，漲幅1.64%，聯發科（2454）小漲，終場收711元，上漲1元，漲幅0.14%；今日盤面上以數雲、油燃、塑膠、鋼鐵、汽車等類股表現強勢，其中數雲指表現最強，以伊雲谷（6689）領軍，上漲6元，漲幅5.02%，帶動整體指數上漲1.74%，站上月均線。

台股 三大法人

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