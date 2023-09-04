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外資喊加碼愛普*目標價500元 股價漲停逾4,200張排隊等

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

愛普*也是AI股，且獲美系外資給予加碼評等，目標價500元，美系外資認為，受惠於AI需求急升，預估愛普*未來5~10年營收可望翻10倍，且本益比相AI同業及IP供應商低，首度將愛普*（6531）納入追蹤個股；愛普*今（4）日開高後直接飆上漲停353元鎖死，排隊買單超過4,200張。

美系外資表示，看好愛普* Wafer-on-Wafer（WoW）封裝技術可大幅提升AI運算能力，可望從2025年開始被大舉採用，預估2025年將貢獻26%業績，2027年 Wafer-on-Wafer 在 HBM 市占率達5%。

美系外資預估，愛普*2023~2025年營收複合年增長率為43%，2025~2028年增至50%；以2024年愛普*每股純益來計算，目前本益比約30倍，較AI相關的IC設計股創意（3443）、世芯-KY（3661）的本益比35~37倍低，也較IP供應商M31、晶心科（6533）超過40倍的本益比低。

美系外資預估愛普*未來5~10年營收有望翻10倍，首評給予加碼評，目標價500元。

愛普*今日以340元開高後一路飆上漲停353元鎖死，漲停及市價排隊買單超過4,200張，股價一口氣站上5日、月線及季線。

AI

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