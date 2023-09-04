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被動元件傳漲聲 法人機構評價仍多維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台股傳出被動元件大廠將發出漲價通知，鎖定部分規格調漲，不過，法人機構表示，全球被動元件終端應用，仍以電腦、手機、網通等消費性電子為主，車用、工控的需求穩健，但仍無法掩蓋消費性電子需求不佳的情況，因此，維持被動元件族群的中立看法。

分析師表示，被動元件廠自2021年第4季步入庫存調整，半導體廠自今年第1季才進入庫存修正，儘管已經歷經數季的存貨調整，但今年中國大陸疫情解封後，復甦力道劣於預期，高通膨進一步衝擊消費信心，NB、手機、PC等消費性電子仍是被動元件應用的最大宗，導致營收、獲利動能熄火，第3季更呈現旺季不旺。

法人機構並指出，第3季因為終端消費性電子狀況需求仍未明顯回溫，除了被動元件外，相關IC都有延長庫存調整，加上目前手機需求仍不佳，使得整體營運動能仍偏淡。

此外，先前國巨在法說會上就表示，第3季需求旺季不旺，第4季也僅有小幅回溫，另外在庫存方面，目前的確已經逐步回到健康水位，但主要仍是稼動率沒有明顯拉升，因此，在此狀況下，整體被動元件沒有漲價條件，對相關個股維持中立的投資建議。

被動元件廠 消費 手機

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