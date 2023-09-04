金控獲利王富邦金除權 盤中最高填0.8元、填權逾25%
台股今（4）日開高震盪，盤中最高一度達16766.2點，富邦金（2881）今除權，每股配發0.5元股票股利，參考價61.7元，富邦金早盤以62元開出，最高一度達62.5元，上漲近1%，盤中最高填0.8元，填權逾25%，持續往填權之路邁進。
富邦金日前股東會通過配發現金股利1.5元、股票股利0.5元，總計2元，去年每股盈餘賺3.54元，配發率為56.56%，日前富邦金於7月20日進行除息交易，並於五日後成功填息。
富邦金控上半年稅後純益429.05億元，每股純益3.18元，稅後純益、每股純益穩居金控業之冠。旗下富邦人壽上半年稅後淨利居市場第一；台北富邦銀行上半年發卡量累積近170萬張；富邦產險自今年4月起單月獲利轉正值。
富邦金對陸曝險8,402億元，其中包含大陸子行富邦華一銀及子公司等資產，合計5,000多億；扣除富邦華一銀等資產，金控對陸的淨曝險約3,000億元，以金控近11兆元資產計算，淨曝險比重低於3%。
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