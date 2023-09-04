快訊

高虹安小內閣人事異動 蔡麗清檢察官轉任副市長8個月走人

改革核心看不到乘客安全 日專家一針見血讓台鐵面色鐵青

「登山女神」曾格爾爆不倫已婚富商 颱風夜突發文公開道歉

金控獲利王富邦金除權 盤中最高填0.8元、填權逾25%

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（4）日開高震盪，盤中最高一度達16766.2點，富邦金（2881）今除權，每股配發0.5元股票股利，參考價61.7元，富邦金早盤以62元開出，最高一度達62.5元，上漲近1%，盤中最高填0.8元，填權逾25%，持續往填權之路邁進。

富邦金日前股東會通過配發現金股利1.5元、股票股利0.5元，總計2元，去年每股盈餘賺3.54元，配發率為56.56%，日前富邦金於7月20日進行除息交易，並於五日後成功填息。

富邦金控上半年稅後純益429.05億元，每股純益3.18元，稅後純益、每股純益穩居金控業之冠。旗下富邦人壽上半年稅後淨利居市場第一；台北富邦銀行上半年發卡量累積近170萬張；富邦產險自今年4月起單月獲利轉正值。

富邦金對陸曝險8,402億元，其中包含大陸子行富邦華一銀及子公司等資產，合計5,000多億；扣除富邦華一銀等資產，金控對陸的淨曝險約3,000億元，以金控近11兆元資產計算，淨曝險比重低於3%。

富邦金控 股利

延伸閱讀

富邦金出清7.52%大中票券股權 公司：未來非核心業務朝處分走

富邦金：三大力道推升香港分行獲利

3年前就不看好…台新金持續減少對陸曝險 房地產曝險已降為0

陸不動產爆雷未平！金管會揭最新曝險狀況：證券保險共102.3億、閃過SOHO

相關新聞

「3檔股票抽籤」預期報酬皆20％以上！ 專家：要全抽請準備26萬

今天有3檔開始抽，預期報酬都20％以上，全抽準備26萬，只可惜張數都不到千張，無腦拚抽籤中了就回本。

9/4【早晨財經速解讀】非農降溫 美國利率見頂了?美8月PMI跌幅收斂 最壞情況已過?

美國總統拜登表示，他對於有關中國國家主席習近平不打算出席本周在印度舉行的G20高峰會的報導感到失望。

台積電勁揚高價股回神 台股盤中漲逾百點重返16700點

台積電勁揚收復短期均線和月線、AI伺服器概念股緯創堅挺、高價股回神，帶動台股盤中走堅，重返16700點之上。法人表示，台...

危機入市好時機 台美後市仍看俏

8月以來成長股走勢相對震盪，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升表示，短期先降低成長股持倉水位，拉高流動性部位，然整體而...

危機入市正逢時 台美後市仍看俏

8月以來成長股走勢相對震盪，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升表示，短期先降低成長股持倉水位，拉高流動性部位，然整體而...

股利所得申報人數創新高 高股息成為國人領息、資產配置要角

財政部2021年綜合所得稅各類所得統計，股利所得申報人數年增67.4萬達649萬，占總申報人數首度超過五成，創統計以來新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦