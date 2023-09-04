危機入市好時機 台美後市仍看俏

8月以來成長股走勢相對震盪，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升表示，短期先降低成長股持倉水位，拉高流動性部位，然整體而言，仍看好美台成長股第4季表現。美國適逢歐美電子消費旺季需求到來，庫存回補行情將助漲美股漲勢；台灣因明年逢台灣總統大選年，具選舉題材與政策利多加持台股，有望吸引外資青睞。因此，該基金除了台美成長股配置之外，因應市況變動與息收考量，收益資產將維持一定配置比重。

就各類資產配置看法上，薛博升指出，台美成長股的配置皆集中在AI領域相關。其中，台灣股票第3季持股更加集中於AI伺服器供應鏈，持續看好AI成長趨勢至明年並集中持股，同時考量波動度對淨值影響，持股水位保持中性；美國股票配置上，持股持續集中於AI概念及雲端供應商，因風險模型近日多空反覆，同時殖利率上升不利大型成長股估值，8月以來暫持保持低配，將按市況逐步增加持股。

另外，收益資產配置的部分，8月以來隨著台灣高股息相關ETF價格修正，保持低配，且考量單一標的近日波動擴大，後續將逐步分散至其他波動度較低之高股息標的，以維持基金配息能力；美國權利金增益相關，不預期美股將大幅度修正，故維持其資產水位不變，8月以來調節部分 Nasdaq 100 Covered Call 至 S&P 500 Covered Call，以降低科技股波動帶來的影響。

至於美國REITs相關，受到美國中小銀行風險疑慮影響，近期表現相對疲弱，故維持低配水位，但持續看好現代化倉儲、資料中心相關的工業類REITs，標的選擇首先考量上述類型比重高者。美國特別股相關，短期內表現與金融類股情緒相關性高，小幅度低配，近期已陸續調節標的至金融特別股比重低者，後市隨利率上行仍可能逐步加回，以維持基金配息能力；美國債券方面，8月以來隨債券殖利率上升，已陸續加回債券至中性水位，若下半年發債潮持續推升殖利率，將隨利率上行過程陸續加碼，並分散於收益率良好之公司債。

綜上所述，薛博升仍看好美台兩大市場未來的成長潛力，建議採取「多元配置」策略仍是未來分散投資風險最該掌握的核心。富邦台美雙星多重資產基金為一檔佈局在台美（成熟+新興）兩大主流市場的基金，並透過（成長股+收益資產）雙資產配置達到收益多元，攻守兼備。