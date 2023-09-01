投信持續挺台股 今日竟買超最多這檔AI股

台股今（1）日開高，盤中最高一度達16730.13點，終場收16644.94點，上漲10.43點，成交量2809.8億元，三大法人賣超84.42億元，投信買超33.22億元。

投信今日買超依序為技嘉（2376）、緯創（3231）、聯電（2303）、南亞科（2408）、中華（2204）、長榮（2603）、華邦電（2344）、健鼎（3044）、東陽（1319）、智原（3035）。

據統計，投信今日買超技嘉3,772張，為買超榜首，今日為連續第七日買超，總計買超21,217張；緯創近六日遭投信賣超27,343張，今日投信反手買超2,201張；投信連續買超聯電10天，總計買超16,975張

技嘉自結7月稅後純益3.15億元，年減9.37%，每股純益0.5元。展望下半年，技嘉董事長葉培城之前表示，下半年還是有旺季，PC產品審慎看待；伺服器產品則不會差，預估伺服器大量出貨落在下半年。

緯創自7月下旬股價由高點回檔逾三成，引來市場關注，不過，美系外資則仍是看好緯創為AI重要指標股之一，給予「優於大盤」評等，目標價135元不變。緯創第2季營收為2074.76億元，季減2.13%、年減15.04%，稅後純益32.58億元，季增17.75倍、年減23%，每股純益（EPS）1.16元。

聯電7月營收190.64億元，月增0.04%、年減23.21%，已是近半年高點，寫下同期次高紀錄；今年前七月營收1295.69億元，較去年同期衰退19.17%。聯電先前法說會預估，市場復甦不如預期，第3季晶圓出貨量預計將季減3-4%，加上新產能開出，產能利用率估降至64-66%，成本增加估將侵蝕毛利率1-3個百分點，但美元平均售價（ASP）則將季增2%。