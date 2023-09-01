台股周線連二紅但8月籌碼面遭逆風 法人建議低接成長股

台股（1）日收16,644.94點，上漲10.43點，本周指數上漲163.36點，漲幅0.99%，周K線連兩紅，但統計8月三大法人買賣超，外資減碼逾千億元，自營商賣超創史上單月最高，8月台股跌幅2.98%，法人認為，目前籌碼面暫不利指數大幅衝高，需等待基本緩步回溫，建議在指數回檔時可分批布局成長股，以搭上升息尾聲之後的台股多頭表現。

台股8月下跌510.92點，跌幅2.98%，不過，跌幅在亞股中表現相對有撐；本周三大法人終止連四賣，投信連續第五周回補台股132.75億元，自營商賣超幅度縮小至59.23億元，外資同期賣超為58.09億元，三大法人合計由賣超轉為買超15.43億元。

統計8月三大法人動向，外資賣超金額1,240.02億元，為今年來單月最高，自營商賣超金額高達915.02億元，改寫歷史來單月新高，僅投信站在買方加碼562.47億元，三大法人合計單月賣超1,592.57億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，在外資單月賣超台股超過千億元的影響下，8月台股加權報酬指數下跌2.98%，不過受惠於AI相關題材與挹注營收獲利，帶動電子零組件、電子通路及通信網路等族群優於大盤表現。

孫傳恕說，展望9月，考量全球景氣仍在谷底調整階段，且美國降息預期延至明年第2季，加上籌碼面暫不利指數大幅衝高，需等待台股基本緩步回溫，建議在指數回檔時可分批布局成長股，以搭上升息尾聲之後的台股多頭表現。

孫傳恕表示，輝達繳出亮眼財報，但目前台股AI概念股遇到獲利了結賣壓，資金暫時先往低基期、傳產等族群靠攏，不過從輝達的超標好成績反映出全球AI需求延續強勢、庫存水位健康，AI晶片將於下半年持續放量，產品生態系優勢穩固龍頭地位。

他指出，隨著下半年供應鏈產能緩解，及市場對資料中心AI晶片需求維持強勁，預計下半年供應可望加速擴張，輝達預期下季營收可達160億美元，年增幅高達170%，高於市場預期120億美元，市場也上調2024營收預估至430億美元，年增率將達到94%。

孫傳恕說，輝達的AI晶片受到美國官方限制出口至中國與中東，但輝達股價與AI概念股表現仍相對止穩，預料獲利貢獻度高的AI類股、網通、Server等長線仍有表現空間。

從評價面來看，孫傳恕分析，目前台股來到10年均值區間上緣，已非便宜的市場，預料需要景氣明顯好轉才有帶動大盤持續上攻的動能，眼見景氣已落底，下修空間有限，且未來將逐步回升，指數底部亦將同步持續墊高，加上9月蘋果新機即將發表，可望成為激勵蘋概股表現的題材。