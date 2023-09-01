AI 族群疲軟、被動元件突出 9月首日台股漲10點收16,644點

台股今（1）日開低走高，但追價買盤意願不強，收盤上漲10.43點，收盤指數16,644.94點，成交量2,809.8億元。

美國計劃限制向中東出口 AI 晶片，雖相關消息被美國商務部部長否認，但仍引起投資人對 AI 股的疑慮，今天 AI 族群表現相對疲軟，資金開始轉向其他領域，被動元件相關股票表現突出，反映類股輪動趨勢。

廣達（2382）今日收盤價240.5元，跌幅5.13%；緯創（3231）今收盤價109元，跌幅6.84%，股價近期受到些許壓力，與廣達相比，緯創的技術面顯示出較弱的趨勢。

台股今日成交金額大且走揚者包括：矽統、材料-KY、毅嘉、台積電、國巨、華新科、兆赫、裕隆、台玻、波若威等股；成交金額大且走勢疲軟者包括：廣達、緯創、技嘉、智原、華城、緯穎、創意等股。

其他族群表現上，被動元件股票崛起，外資持續加倉，展現長線看好信號：華新科、信昌電等股；在電子產業中， PCB 相關的股票如富喬、毅嘉、台光電、景碩等股表現強勢；汽車電子概念股表現上揚者有：車電王、華邦電、國巨、台亞等股。網通概念股今日則以東訊、兆赫、兆勁、波若威、台嘉碩等股比現較佳。

分析師謝晨彥指出，台積電作為市場的指標股，今日小幅上漲，但仍處於整理階段，台股整體呈現相對穩定的趨勢，站穩月線，市場穩定度有所提升。然而，在不同族群中，AI 股相對表現較為疲弱，反而是一些非主流的產業如太陽能、綠能、居家生活、汽車等有相對良好的表現。

至於 AI 股的世芯、華新光等稍有表現，但力道不強。謝晨彥表示，對於 AI 股的資金流動，有些可能轉移到其他表現不錯的股票。例如，受惠於 AI 市場的網通概念股，值得關注網通概念股兆赫，今日股價創下波段新高，並持續沿5日均線攀升，顯示強勁的技術走勢。此外，波若威等股票也呈現良好的表現。

謝晨彥表示，若是長期投資者，可以考慮金融股，而積極型投資者則可關注近期表現較強的族群，如通訊類股、消費性電子等。特別留意 AI 股中的一些優勢個股，同時也可留意蘋果即將發表的新機對相關題材股的影響。