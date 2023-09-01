國泰00922指數報酬率遠勝大盤 這兩大族群最適合

本周一（8月25日）國發會公告7月景氣燈號，亮出第九顆象徵景氣低迷的藍燈，然而，落底跡象已顯現，綜合判斷分數連三月上升至15分，且生產面、貿易面的指標跌幅縮小，國發會經濟處副處長邱秋瑩表示，第4季有望變燈。法人建議，投資人可趁著景氣反轉向上前，逢低布局台股市值型標的，如綜合考量市值、獲利、低碳轉型能力的國泰台灣領袖50 ETF（00922）。

國泰台灣領袖50 ETF（00922）基金經理人蘇鼎宇分析，台灣7月出口年減10.4%，改善幅度均明顯優於預期，AI訂單亦逐步顯現，其中資通與視聽出口值創單月新高，年成長高達54.1%，反映下半年電子零組件拉貨動能回溫。且根據Bloomberg預估，隨下半年電子產業傳統旺季到來，2023年台股大盤每股盈餘（EPS）有望逐季回升，分析過去10年台股大盤下半年漲跌幅，上漲機率達七成，平均報酬為6.08%。

8月台股拉回整理，蘇鼎宇表示，此時正是低檔布局市值型ETF的好機會，國泰台灣領袖50 ETF（00922）是國泰投信今年推出的旗艦市值型ETF，鎖定台股50檔領袖級企業，除了市值與獲利外，亦考量企業的「低碳轉型能力」。00922好入手的股價與親民的經保費用，適合首次加入ETF市場、想參與台股大盤行情的新手投資人，或是想長期投資、追求報酬增長，同時也會考量費用率的精打細算存股族。8月31日00922股價為16.23元，經保費合計0.235%。

00922追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數，是以MSCI臺灣指數為母體，再經市值、年度盈餘、低碳轉型分數的篩選，挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的，且長期表現優異。指數成立九年多以來累積報酬率達219.14%，年化報酬率為12.67%，領先台灣加權指數的累積報酬193.08%、年化報酬率11.69%。這也表示，投資不是只挑「大市值」就好，在台灣預計於2050年邁向淨零排放的同時，企業針對「低碳轉型」的能力更要優先考慮。