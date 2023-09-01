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華新科盤中強攻漲停 引領被動元件族群股價強勢

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件族群今（1）日在華新科（2492）股價盤中強攻漲停至108元的帶領下，旗下子公司、陶瓷粉末廠信昌電也大漲近9%到51.5元，天線元件廠佳邦則在57元上下徘徊，漲幅逾4%，同產業的如國巨同步走強，上漲18元，來到500元大關以上。

回顧上一季度，華新科釋出的展望，董事長焦佑衡表示，下半年回歸正常淡旺季表現全年景氣估持平，總經理顧立荊補充，車用、通訊需求不錯，中國中低階手機也逐漸回溫，下半年比上半年樂觀。

信昌電則說，第3季產能利用率需觀察景氣大環境，不過公司會持續拉高車用比重，去年相關占比約2%至3%，預估今年占比可提升至5%。

國巨董座陳泰銘看待下半年，預期不會是V型反彈，比較像L型走勢，公司會戰戰兢兢持續觀察，希望大環境改善，之後可以取得業務進展。

信昌電 國巨 華新科

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