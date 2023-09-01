台股盤中震盪反彈 投顧：留意下周三大觀察重點

今（1）日台股開高震盪走高，台新投顧副總經理黃文清表示，昨日 MSCI 調整過後，行情會回到比較正常的脈絡，同時資金轉移到相對補漲的類股，並留意下周觀察重點。

台股指數雖然反彈，黃文清提醒，下周的觀察重點如：第一，注意美國升息態度；第二，9月6日國際半導體展的發表內容；第三，8月份營收將陸續公布。

他指出，先前明顯觀察到，有些資金會流向手機零組件、蘋概股，或是轉移至軍工、航太、觀光類股等，而今天資金也轉移至被動元件。因此整個 AI 類股資金，開始部分轉移至落後補漲的股票，包括：蘋概股、電動車類股等。而目前台股指數上，屬於區間震盪整理的格局，在16,300-17,000點震盪，類股及個股也有題材上的表現，並建議投資人近期以區間操作，相對保險。