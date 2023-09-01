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外資8月賣超台股創今年高 但這檔逆勢獲外資買最大

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資8月買超前十大個股。經濟日報製表
外資8月買超前十大個股。經濟日報製表

台股8月下跌510.92點，跌幅2.98%，統計外資8月賣超1,240億元，為台股今年來外資單月賣超最高金額，外資提款主力落在金融股及權值股，但逆勢獲得外資買超的個股中，單月大買長榮航（2618）24.9萬餘張，居外資單月買超個股冠軍，其次則是元大金（2885）及宏碁（2353）。

台股8月下跌，終止連續3個月的漲勢，今（1）日以16,640.92點開出，早盤一度小翻黑，之後再往上拉升翻紅，一度拉升至16,730.13點，盤面上以金融股、被動元件、DRAM、玻陶股等領漲，但 AI 股仍是走弱居多，AI 指標股仍下跌。

統計三大法人買賣超，8月僅投信買超，外資及自營商都是賣超，外資單月賣超1,240億元，為今年來外資單月賣超金額最高的月份，拖累台股8月大跌逾500點，也是今年來單月最大的跌點。

統計外資8月買賣超個股發現，賣超的主力在金融股及電子權值股，成為外資提款的主要標的，統計外資8月四賣超前十大個股依序是開發金、聯電、玉山金、永豐金、華邦電、友達、臺企銀、第一金、新光金、台新金等；外資單月賣超前十大中，金融股占了7檔。

外資賣超開發金18萬1,173張，高居賣超個股冠軍，其次是賣超聯電16萬1,600張，居第二大賣超個股，外資單月賣超第三大為玉山金，賣超11萬8,776張，賣超前三大個股都遭外資賣超超過10萬張。

不過，也有個股逆勢獲得外資買超，統計8月外資買超前十大個股依序是長榮航、元大金、宏碁、精英、和碩、光寶科、友訊、京元電子、矽統、日月光投控等；外資單月買超長榮航24萬9,021張，高居買超個股冠軍，其次則買超元大金67,025張，買超三大為宏碁，8月獲外資買超53,860張。

外資8月賣超前十大個股。經濟日報製表
外資8月賣超前十大個股。經濟日報製表

外資 個股 長榮航

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