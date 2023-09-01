掌握台股硬實力 統一台灣高息優選基金9月4日開募

美中對抗從貿易戰延伸至科技戰，至今已五年，台灣總能把危機化為轉機，成為台廠脫胎換骨的養分，在全球加速發光發熱的推動力。台灣世界競爭力排名連五年上升，對美中兩國出口大幅增加，成為台股最硬派實力。統一投信精心打造旗下首檔台股月配息基金「統一台灣高息優選基金」，鎖定台灣供應鏈在新世界格局的關鍵地位，讓投資人一手掌握高股息與高成長，9月4日即將展開募集！

台灣企業近年實力更上一層樓，讓台股長線成長空間更加可期。2018年美中貿易戰可說是關鍵契機，台灣因在全球產業鏈扮演要角，將「左右為難」轉變為「左右逢源」，受惠大國對立帶來的轉單效應，為台股產業成長按了加速鍵。根據瑞士洛桑管理學院報告，台灣競爭力排名已連續五年上升，今年在全球64個受評國家排名第六，在人口超過兩千萬人的經濟體中，更是連續三年競爭力居冠。

作為高度仰賴出口的經濟體，台灣實力大幅提升，明顯反映在出口數據。財政部數據顯示，2017至2022年度，台灣對美國年出口金額翻了超過一倍，達到750.5億美元；同期間，台灣對中國年出口金額也成長43.09%至近1900億美元。

統一台灣高息優選基金為主動式的純台股基金，將配置70％至80％的電子股、20％至30％具成長價值的傳產股。主要聚焦全球三大重點趨勢，包括長線高速成長的AI受惠股、具備產業升級商機的創新產品，及符合ESG潮流的能源轉型，緊抓各主題投資機會。基金的選股機制也相當有前瞻性，利用預測股息方式，層層精選成長潛力最佳的高息股，不僅要高股息收益，也要追求超額報酬。

無論是想參與台股長線多頭行情，或是想每月獲得現金流的投資人，都可以透過這檔基金達成目標。統一台灣高息優選基金，提供累積型及月配息兩種級別。累積型讓股息自動再滾入，可以加速財富累積，還能享有高股息投資的抗波動效果。需要現金流的投資人，則可以選擇月配息級別。

統一投信是歷年基金獎常勝軍，7月底台股基金規模達到462億，在全市場35家投信中排名第三，為兼具口碑與規模的老牌基金公司。9月4日至9月8日，統一台灣高息優選基金發行價為每單位淨值10元，募集期間單筆申購只要一萬元起，還有手續費優惠。