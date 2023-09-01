台積電開盤下跌6元 台股開盤上漲6.41點

台股今（1）日開盤上漲6.41點，開盤指數16,640.92點；台積電（2330）以543元開盤，下跌6元。

國內大型投顧表示，聯準會（Fed）尚不宣布升息尾聲，將升息動向變得撲朔迷離，不實際付諸行動，能打消投資人對於降息的遐想，讓市場回歸經濟數據的審視。

當前經濟有降溫跡象，有助於緩和債市的空頭壓力，殖利率轉為整理格局的同時，亦有利於股市回穩。產業方向留意美國網通基建受惠股、有望迎來復甦商機的記憶體，以及蘋果新機上市題材股。

周四（8月31日）美股四大指數收盤：道瓊指數下跌168.33點、跌幅0.48%，那斯達克指數上漲15.66點、漲幅0.11%，標準500指數下跌7.21點、跌幅0.16%，費半指數上漲27.01點、漲幅0.74%。

美股標普500指數昨日小幅收低，那斯達克指數小漲收紅，此前美國通膨數據符合預期，強化市場預期聯準會可能暫停緊縮貨幣政策的預期，不過本月已寫下2月以來首度單月下跌走勢。接下來投資人轉為關注今晚即將出爐的美國8月就業數據。

在標普500指數的11大類股中，七類下跌，醫療保健類股領跌，跌幅為1.21%，其次是公用事業類股，跌幅1.03%。

美國10年期公債殖利率回落至4.09%，提振了亞馬遜等成長股巨頭，亞馬遜上漲2.2%。特斯拉上漲0.46%，並成為周四標普500指數中交易量最大的成分股，成交額高達277億美元。

三大法人周四（8月31日）集中市場合計賣超34.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超56.2億元，投信買超21.6億元，自營商(自行買賣)買超13.7億元，自營商(避險)賣超13.8億元。

統一期貨表示，綜觀法人籌碼，自營商減碼期貨空單 1,038 口，投信延續連 21 日買超趨勢。期貨方面，外資周三持續幅加碼3,353口空單，未平倉淨空單增加至 -10,023 口，十大特定法人亦小幅加碼1,245口空單至-13,388 口。

期貨主力連兩日布局空單，整體籌碼中立偏空，不過空單籌碼來到相對高檔水準後，週五可能回 補使行情反彈。

選擇權未平倉部分，選買權最大未平倉為 17,000 點，而 16,900 點未平倉大幅增加，逼近最大量水準；賣權最大未平倉仍為 16,600 點，顯示市場略微悲觀。