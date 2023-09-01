9/1【早晨財經速解讀】聯準會下一步?油價重返高點 緊縮恐慌持續?
美股標普500指數周四（8月31日）小幅收低，那斯達克指數小漲收紅，此前美國通膨數據符合預期，強化市場預期聯準會可能暫停緊縮貨幣政策的預期，不過本月已寫下2月以來首度單月下跌走勢。接下來投資人轉為關注今晚即將出爐的美國8月就業數據。
道瓊工業指數下跌0.48%，報34,721.91點；標普500指數收盤下跌0.16%，報4,507.66點；那斯達克指數上漲0.11%，收報14,034.97點。
在標普500指數的11大類股中，七類下跌，醫療保健類股領跌，跌幅為1.21%，其次是公用事業類股，跌幅1.03%。
三大主要股市指數月線均收跌，其中標普500指數和那斯達克指數出現2月以來首次月線下跌。以整個8月而言，標普500指數下跌1.8%，道指下跌2.4%，那指下跌2.2%。
美國商務部的報告顯示，聯準會青睞的通膨指標，個人消費支出（PCE）物價指數在7月年比上揚3.3%，符合預期，那斯達克指數應聲觸及逾四周最高。
剔除波動較大的食品和能源部分，7月核心PCE物價指數年比上揚4.2%，也符合預期。
根據芝商所的FedWatch工具，交易人士仍認為聯準會在9月政策會議上暫停升息的可能性為88.5%，而對在11月維持利率不變的押注為51%。
Longbow資產管理公司執行長Jake Dollarhide表示：「投資人認為聯準會將根據數據做決定，而數據對市場有利。所有這些升息行動正在發揮效果。」
投資人等待周五公布的更全面的非農就業數據，以進一步確認聯準會可能採取的貨幣政策路徑。Key Private Bank投資長George Mateyo表示：「由於勞動力市場繼續表現強勁，且經濟增速仍然高於趨勢，聯準會會認為通膨正在降溫，但降溫程度還不夠。」
美國10年期公債殖利率回落至4.09%，提振了亞馬遜等成長股巨頭，亞馬遜上漲2.2%。
特斯拉上漲0.46%，並成為周四標普500指數中交易量最大的成分股，成交額高達277億美元。
雲端運算軟體供應商Salesforce上漲3%，此前該公司公布的營收財測樂觀，將受惠於價格上漲和需求韌性。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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