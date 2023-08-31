創新板規範放寬 增逾80萬投資人

專為科技新創企業設立的「創新板」，證交所鬆綁規定，刪除申請上市資本額條件、放寬投資人條件，並開放信用交易！證交所近日表示，放寬創新板限制後，未來3到5年內盼能讓創新板申請數量達到80家的目標，預估合格投資人可望增加81萬人。

「臺灣創新板」於2021年7月開板，是專為科技創新型企業而設立的股票交易市場。申請於創新板上市的公司，應符合政府產業發展策略，擁有關鍵核心技術及創新能力（例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術之應用）或創新經營模式等條件。

創新板拚80間企業

創新板目前已有錼創科技-KY、泓德能源、雲豹能源、倚天酷碁、走著瞧（Gogolook）、台灣虎航等6家公司於創新板掛牌交易。今年還預計有巨鎧精密、鴻華先進、金萬林、樂迦再生等4家公司申請上市，設定目標於三到五年申請送件的創新板公司將達80家。

證交局表示，創新板開板至今屆滿二年，投資人應有相當認知了解，決再鬆綁六大規範，並將開放創新板股票得為融資融券與借券交易。

免除資本額限制

發行面規定修改的部分，聚焦以「市值」為核心上市條件，刪除原訂「資本額達1億元」的公司規模條件，並調整改列一般板的集保規定，將應辦理股票集保人員的集保期間採延續計算方式，納入掛牌創新板期間，免除二次集保。

此外，針對提高公開銷售比例，將創新板IPO時對外公開銷售提撥比例下限規定，由3%調高為5%；並增訂創新板公司申請改列一般板時，應提出至少3%額度辦理公開銷售。

投資人增逾80萬

在交易面部分，交易所表示，創新板放寬合格投資人的資格，由二年減為一年，自然人財力證明由新臺幣500萬元下修為200萬元、平均所得由新台幣150萬元降為100萬元，投資人將可望增加81萬人，增約1.5倍的規模。

針對調整改列一般板的開盤參考價，創新板公司改列一般板的交易價格應有連續性，因此將延續前一日收盤價做為改板首日開盤競價基準。此外，創新板公司改列一般板時，則採10%漲跌幅限制

【更多精采內容，詳見 】