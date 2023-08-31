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升息循環預料將漸入尾聲 法人看好股債市表現均可期待

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

有別於去年為了壓制通膨，各主要央行力行積極升息政策，導致股債雙殺，金融市場波動劇烈，今年來隨著通膨趨緩，升息壓力不若以往之下，風險性資產表現回暖，投信法人表示，升息循環料漸入尾聲，股債市表現均可期待，不過在景氣修復速度仍待觀察、地緣政治不確定性並存下，透過股債多元配置更能有效掌握各新趨勢的投資契機，並兼顧波動管理。

為協助投資大眾進一步優化多重資產布局下的收益與資本利得潛力，群益投信推出新形態多重資產基金「群益優化收益成長多重資產基金」，以333黃金配置鎖定成長股、另類資產及收益債，並因應景氣變化靈活調整，攻守兼備。

群益投信表示，這檔基金由彰化商業銀行擔任基金保管機構，將發行新台幣與美元兩種計價幣別，並提供累積型級別與月配息型級別，以及後收型(N級別)供投資人做選擇。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，後升息時代，全球展開新局，投資上也需建立新思維，精選優質股債資產來配置，透過成長股、另類資產、收益債均衡配置的333投資組合，優化資本利得成長與債息收益，同時分散投資組合風險，有望帶來跟漲抗跌的投資效果。

在成長股方面，隨著生活與消費習慣的改變，尤以受惠漲價趨勢，或具有強需求之新消費股最為值得留意，包括生技、精品、娛樂等等，創新動能不絕、今年來引領股市上揚的新科技題材亦不可忽視，像是國際間競相投入發展的AI、半導體，及數位時代下，需求持續成長之軟體服務、數位支付等成長前景皆值得期待。

蔡詠裕進一步指出，另類投資則以與全球主流趨勢密切相關的新基礎建設最具潛力，包括能源轉型下最受矚目的低碳主題，如智慧電網、再生能源建設，萬物聯網下的數位主題，如資料中心、5G網通以及為實現自給自足、降低地緣政治影響的在地製造主題，有助兼顧新商機與收益契機。

蔡詠裕說，最後在收益債方面，隨著美國升息循環進入尾聲，債市也迎來順風，包括在收益上具備優勢的長天期投資級債、非投資等級債表現皆可期待。

美國升息 群益 債市

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