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台股跌85點收16,634點 尾盤爆量864億元守住月線

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

美股周三（30日）收盤上漲卻未激勵台股今（31）日走勢，台股盤中在盤下起伏，終場下跌85.31點，以16,634.51點作收，成交量3,474.23億元。MSCI季度調整在今日收盤後生效，最後一盤爆出864.47億元成交量，摜低指數17.27點。台股今日收月線，8月下跌510.93點，月線連三紅之後，8月收黑K。

今（31）日大盤指數受到一定程度的壓制，主要傳出拜登政府對中東地區的出口進行了限制，特別影響晶片生產，對AI相關產業造成波動，造成緯穎（6669）開低被摜到跌停板，影響AI股今日走勢。美國態度可能對整個AI族群的走勢產生，市場受此消息牽引而波動。

MSCI新的季度調整中，新增成分股技嘉（2376）今日在盤下游走，跌落5日均線，收盤341元，下跌13元。

AI指標指標緯創（3231）今（31）日開低隨後股價回升，顯示有一定程度的支撐。今收盤價117元，漲幅4.46%；廣達（2382）開盤時呈現低開，但股價在後續交易中也出現回升。然而，與緯創相比，廣達的技術面顯示出較弱的趨勢。今收盤價253.5元，漲幅2.01%。

台股今日成交金額大且走揚者包括：廣達、緯創、毅嘉、台光電、材料-KY、聯茂、矽統、群聯、保瑞、華孚、金像電、威剛等股；成交金額大且走勢疲軟者包括：技嘉、緯穎、台積電、世芯-KY、創意、光寶科、定穎投控、偉詮電、旺宏、全新等股。

生技的疫苗技術授權概念股今日表現也呈現強勢，包括：高端疫苗、寶齡富錦、國光生等股。AI產業長期向好的趨勢可能對電子產業帶來正面影響

在電子產業中，PCB 相關的股票表現上揚，其中一些受惠的股票包括：毅嘉、燿華、金像電、台光電、欣興、宇環等股。

9月蘋果新機發布會，帶動 Type-C 相關概念股，股價走揚者有：威鋒電子、祥碩、譜瑞-KY等股。

分析師連乾文指出，今日是 MSCI 指數生效的日子，市場充滿了觀望情緒。投資人因對生效後市場的影響存疑，導致成交量較低且市場氣氛謹慎目前市場成交量處於較低水平，成交量不足可能加大市場波動，市場需要補量，尤其是要達到月均量水平，以提升市場人氣和動能，這將對市場產生積極影響。

連乾文表示，台積電的表現一直受到市場關注，台積電作為市場的領頭股，儘管近期有利多消息，包括與 Intel 的訂單和即將出貨的 iPhone 15，台積電的股價表現未達預期。此情況對整個市場走勢產生顯著影響。另外，銅箔基板概念股也受到關注，其中台光電、台燿、金像電等股值得長期關注。

台積電 台光電

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