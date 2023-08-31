台光電漲24元站短中期均線 法人：馬來西亞擴廠利多

台光電（2383）今（31）日盤中表現亮眼，開盤420元，截至中午12時30分，大漲24元，盤中曾來到447元，漲幅逾5%。法人指出，台光電計劃在馬來西亞進行擴廠，預計2023年第3季度動工，預計2025年初啟用，進一步提升產能。

兆豐國際投顧報告指出，台光電做為領導廠商，在輝達（NVIDIA）市占率近九成。在2023年第2季，AI在公司收入中的占比為6-7%。預計在2023年底，AI業務的占比將超過雙位數。為了迎接持續的AI需求，公司計劃在馬來西亞進行擴廠，預計在2023年第3季度開始動工，首階段將增加45萬張產能，約目前產能的10%，計劃於2025年初啟用。

另外，800G產品已通過認證，預計在2023年底開始小規模量產。從AI在 CCL（Copper Clad Laminate）工廠的貢獻來看，由於AI伺服器相較於一般伺服器多了 GPU 板組，整機產值對比一般型伺服器多了七至九倍，有利於 CCL 工廠。預計2023-24年每股收益為14.66、21.95元。

目前預估股價約為2024年每股盈利倍數約20倍，位於歷史區間的9-18倍上限之間。考慮到收入和利潤逐季增長，AI產業發展初期相關供應鏈龍頭能夠獲得較大份額，有利於估值。因此給予逢低買進評級，目標價480元。