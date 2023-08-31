越跌越買！國泰20年美債 ETF 居8月美債ETF吸金、交易雙冠王　

美國聯準會主席鮑爾上周在全球央行年會表示，通膨狀況有所趨緩，但仍堅持2%的通膨目標，強調會以經濟數據謹慎決定是否升息，或是維持利率不變。鮑爾談話後，據 FedWatch 截至8月29日顯示，年底前再升1碼以上機率攀升至57.9%。但整體看來，即使聯準會11月或12月再次升息，也與6月公告的利率點陣圖指引一致，國泰投信表示，明年聯準會展開降息循環仍為市場共識，正向看待美債市場未來表現。

美國聯準會末次升息時進場配置長天期美債，持有2年累積報酬率。（資料來源：Bloomberg，2000/05~2021/07，為含息報酬）

近期美債殖利率彈升至4.2%以上的高位，加上看好降息後的資本利得空間，長天期美債市場交投火熱，助攻國泰20年美債 ETF（00687B）8月以來規模大增新台幣76億元，榮登長天期美債 ETF 吸金王，受益人數也突破5萬達5.8萬，兩者單月均成長逾2成。

此外，00687B也是8月美債 ETF 交易王，截至8月29日，於8月的20個交易日中，高達11天是美債 ETF 成交金額冠軍。細看數據可發現，在股價較前一日回檔1%以上時，包含8月2、4、11及17日，投資人展現長期投資特性，反而「越跌越買」，帶動00687B這四日成交金額均突破新台幣10億元，甚至在8月4日衝上新台幣25億元。

國泰20年美債 ETF（00687B）基金經理人江宇騰表示，債券本就是以資產配置為出發點，適合長期投資的產品，趁著低點進場布局、降低持有成本，是相當聰明的做法，不僅在降息訊號釋出前能安穩領息，未來亦有資本利得空間可期待。據統計，於聯準會末次升息時進場布局長天期美債，持有兩年累積報酬率最高可達20%。

江宇騰表示，00687B聚焦投資穆迪信評Aaa最高等級的美國公債，風險低、收益穩健，目前基金平均有效存續期間為17.02年，平均到期殖利率4.39%，加上進入降息循環後，資本利得空間可期，建議可在美國聯準會啟動降息前，採定期定額、分批布局，惟投資債券 ETF 時要注意「溢價」情況，一般 ETF 的折溢價在1%以內尚為合理範圍，若在過高溢價時進場，不僅承擔買貴風險，還可能賠掉大半債息。