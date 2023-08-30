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集保推線上平台 搭股利發放熱潮不到2個月破20萬人

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
集保eNotice服務啟用人數破20萬。 圖／臺灣集中保管結算所提供
集保eNotice服務啟用人數破20萬。 圖／臺灣集中保管結算所提供

股利發放旺季助揚，集保的「股務事務電子通知平台」(eNotice平台)在今年六月底正式上線，根據集保最新統計，上線不到兩個月啟用eNotice服務人數已火突破20萬人。

集保推出股務通知線上平台，當初台灣美國商會也是重要催生者，美國商會在「2021臺灣白皮書」中，透過資本市場委員會提出建言，並且強調全球在COVID-19疫情的影響下，遠距辦公與電子化作業平台的使用愈顯普及，因此和台股投資相關的股務通知，也建議台灣可推動線上平台來進行，並且建議直接透過台灣集中保管結算（TDCC）eSMART 數位平台擴大推動更多無紙化作業，其中，公開發行公司電子化通知即為具體建議事項。

美國商會還建議，先從外國投資人開始相關電子化措施，即發行公司發送電子化通知予外國投資人，尤其現行保管銀行透過公開資訊觀測站取得相關資訊並將此相關資訊，透過SWIFT 或是銀行電子傳送系統等方式傳送予外國投資人，再寄送中文紙本通知予外國投資人實在多此一舉，而且對環境造成傷害，因此呼籲相關通知無紙化儘快上路。

而在結合2050淨零碳排目標上，集保對此指出，eNotice平台的推出，不僅為投資人提供方便快捷的獲取股利相關資訊方式，也大幅降低紙張的使用。

因應7至9月除權息旺季，集保結算所提供上市、上櫃、興櫃等發行公司發放股利時的電子通知服務，特別趕在六月底上線，目前已有近800家發行公司完成簽約，其中近500家公司已排定使用eNotice平台，並由平台寄出超過20萬筆的股利發放電子通知書且持續增加中。

美國商會 股利

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