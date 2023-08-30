台股8月下跌425點、跌幅2.48% 這1檔逆勢大漲85%

台股今（30）日收16,719.82點，統計8月以來，大盤指數下跌425.61點，跌幅2.48%，上市櫃漲幅超過5成的有6檔，單月漲幅前三大個股依序為科風（3043）、定穎投控（3715）及科嶠（4542），尤以科風漲最大，8月來漲幅達85.47%。

台股在7月31日盤中一度衝達17,463.76點，終場以17,145.43點作收，在AI股壓回整理下，拖累大盤指數走跌回測半年線支撐，今日則是開高收復月線，終場收在16,719.82點，上漲96.17點；統計8月以來，台股指數下跌425.61點，跌幅2.48%。

台股大盤指數壓回，在個股表現上，8月來漲幅逾5成的個股有6檔（不計算減資換發新股重新掛牌的個股），另外，8月來漲幅前十大個股，以銅板股居多，占了7檔，僅3檔股價在50元之上。

統計8月來漲幅前十大個股依序是科風、定穎投控、科嶠、矽統、聯德（3308）、兆遠、新建、詠昇、太空梭、樂威科-KY等；其中，漲幅前兩名都超過8成，漲幅超過7成的也有2檔。

不斷電系統（UPS）供應商科風股價從7月底的35.1元往上走高，今日盤中一度衝達69.9元，為2011年3月以來的新高，終場收在65.1元，上漲0.1元，漲幅0.15%；統計8月來股價漲幅85.47%，居漲幅冠軍。

科風第2季稅後純益5,830萬元，季增5.2倍，每股純益1.5元；累計上半年稅後純益6,771萬元，年增12.2%，每股純益1.74元；日前公告7月自結獲利，單月自結稅後純益1,600萬元，年增4.44倍，每股純益0.41元；累計前七月每股純益2.15元。

車用PCB廠定穎投控在先前法說會時預期，今年下半年業績將較上半年持平或略增，全年營收較去年持平或小幅衰退，但仍以年度獲利優於去年為目標；泰國廠預定明年第4季量產；大陸黃石子公司擬申請大陸A股掛牌，預計年底送件。

定穎投控預期，明年仍可能受整體景氣尚未完全復甦的影響，但公司在高階智慧車及AI相關產品技術優勢將會逐漸發酵，樂觀看待後續營收、毛利率及營業淨利率走勢。

定穎今日股價開高走高，早盤以53.9元開出後，盤中衝上漲停57.9元鎖死，股價續創高，統計8月來漲幅83.81%，居單月漲幅第二大；科嶠以8月來漲幅77.08%，居漲幅第三高。

IC設計廠矽統先前公告，董事長職務將由聯電董事長洪嘉聰出任，市場預期在洪嘉聰接掌矽統董事長，將可望有新的營運模式出現，推動業績的表現，股價也是一路往上走高，今日收在34.45元，上漲0.85元，漲幅2.52%，成交量爆出18萬7,174張，居個股成交量冠軍，盤中高低價振幅達6.39%，統計8月來漲幅70.54%。