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台股上漲96.17點 三大法人買超124.74億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

台股今（30）日開高，盤中最高一度來到16780.42點，終場收16719.82點，上漲96.17點，成交量2794.08億元，漲幅0.57%，三大法人買超124.74億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超71.23億元，投信買超29.55億元，自營商買超（合計）23.95億元，其中自營商（自行買賣）買超19.04億元，自營商（避險）買超4.91億元。

台股上漲近百點，權王台積電（2330）開高收紅，終場收555元，上漲3元，漲幅0.54%，聯發科（2454）較為弱勢，終場收709元，下跌1元，跌幅0.14%；今日盤面上以玻璃、生醫、汽車等表現較為強勢，其中玻璃指漲幅7.08%，位居指數漲幅榜首。

自營商 台股

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