快訊

放棄6萬月薪主管職 前速食店經理改開計程車：年薪沒低於百萬過

怕爆！「蘋果客服Mail」稱Apple Pay被鎖 一驗證Apple ID權限送詐團

華堡太小？美國漢堡王「廣告欺騙顧客」遭集體訴訟

台股9月短多行情將達17,200點？投顧：維持偏多操作

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

今日台股多項強勢族群嶄露頭角、多點開花，尤其AI股表現亮眼。對於9月份台股走勢，統一投顧陳杰瑞指出，指數有望達高點17,200，並在第4季持續上行，也建議投資人維持目前偏多操作，抓住市場的多頭行情。

陳杰瑞表示，今天台股呈現明顯的多頭趨勢。上周五(25日)大盤MACD柱狀體已翻紅，今日隨著月均線的扣抵值下降，可能使多方發動攻勢。目前大盤走勢已站上月均線，且隨著月均線的扣抵值，未來有望穩定在此水平。短期趨勢也正式轉向多頭，因為只要大盤保持在月均線之上並呈現紅色的柱狀體，基本就是短期多頭行情。

另外，AI股強勢原因在於輝達（NVIDIA）股價創新高，帶動台灣AI股走強，廣達（2382）與緯創（3231）等先前較弱的個股，上漲逾2%。不僅如此，生技股如中裕（4147）、高端疫苗亦展現強勁，PCB領域的聯茂（6213）更是亮點，一舉漲停，而記憶體類股同樣展現強勁。相較過去幾個月，台股呈現多元且廣泛的強勢走勢，AI股、生技、PCB、記憶體等多個領域均有表現，使今日台股呈現多點開花之態。

台股 AI

延伸閱讀

台股收盤上漲96點收16,719點 順利站上月線 法人看好9月表現

AI 資金流動帶動其他個股 台股收盤上漲近百點 重新站回16,700點

美股三大指數大漲收高 台股振奮早盤漲逾百點 台積電上漲6元開558元

IBM競逐AI霸業 旺宏助攻

相關新聞

蘋果秋季發表會要來了 蘋概雙王領軍這3檔大漲向上攻

蘋果（Apple）正式發出秋季發表會邀請函，預定在美國西岸時間9月12日上午10點（台灣時間9月13日凌晨1點）登場，市...

8/30【早晨財經速解讀】輝達創下新高收盤價!2023房市黑天鵝?陸韓越房市均崩 就業市場終降溫?

台股今（30）日開盤上漲42.68點，開盤指數16,666.33點，美股三大指數收紅，台股早盤也漲逾百點，盤中最高來到16,769.59點；台積電（2330）以558元開盤，上漲6元。

台股收盤上漲96點收16,719點 順利站上月線 法人看好9月表現

今（30）日台股開高，收盤指數16719.82點，交易金額2,794.08億元，上漲96.17點、漲幅0.58%。台積電...

AI 資金流動帶動其他個股 台股收盤上漲近百點 重新站回16,700點

台股今（30）日開高且震盪，收盤上漲96.17點，收盤指數16,719.82點，成交量2,794.08億元。

美債繼續發燒 美債20年基金衝受益人數前四大

美債繼續發燒，使美債20年基金衝受益人數前四大。根據集保公司最新統計，上周的ETF（指數型股票基金）基金受益人數前五大，...

疫苗技術授權帶來新亮點 高端股價創4月以來新高

高端疫苗（6547）今（30）日展現出令人矚目的市場表現，股價在開盤時便呈現高開的局面，並迅速攀升至69.4元漲停價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦