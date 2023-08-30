台股9月短多行情將達17,200點？投顧：維持偏多操作

今日台股多項強勢族群嶄露頭角、多點開花，尤其AI股表現亮眼。對於9月份台股走勢，統一投顧陳杰瑞指出，指數有望達高點17,200，並在第4季持續上行，也建議投資人維持目前偏多操作，抓住市場的多頭行情。

陳杰瑞表示，今天台股呈現明顯的多頭趨勢。上周五(25日)大盤MACD柱狀體已翻紅，今日隨著月均線的扣抵值下降，可能使多方發動攻勢。目前大盤走勢已站上月均線，且隨著月均線的扣抵值，未來有望穩定在此水平。短期趨勢也正式轉向多頭，因為只要大盤保持在月均線之上並呈現紅色的柱狀體，基本就是短期多頭行情。

另外，AI股強勢原因在於輝達（NVIDIA）股價創新高，帶動台灣AI股走強，廣達（2382）與緯創（3231）等先前較弱的個股，上漲逾2%。不僅如此，生技股如中裕（4147）、高端疫苗亦展現強勁，PCB領域的聯茂（6213）更是亮點，一舉漲停，而記憶體類股同樣展現強勁。相較過去幾個月，台股呈現多元且廣泛的強勢走勢，AI股、生技、PCB、記憶體等多個領域均有表現，使今日台股呈現多點開花之態。