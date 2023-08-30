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掌握電子消費旺季 多元配置首選台美市場

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

展望第4季，隨著美國經濟基本面逐漸好轉，且適逢歐美電子消費旺季到來，庫存回補行情將推升美股漲勢，而具選舉題材與政策利多加持的台股，將有望更加吸引外資青睞，帶動股市另一波上漲行情。富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升建議，看好美台兩大市場未來的成長潛力，採取「多元配置」策略仍是未來分散投資風險最該掌握的核心。

全球 ETF 託管及行政管理公司布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）公布2023大中華區 ETF 投資者調查，此調查涵蓋中國大陸、香港及台灣103名機構投資者、理財顧問和基金經理人觀點，近6成為超過10億美元資產管理者。今年專業投資人最想看到的前幾大投資策略集中在風險管理、主題、股息/收益、固定收益等，顯示下半年在市況依舊動盪不安之下，「多元配置」策略仍是未來分散投資風險最該掌握的核心。

薛博升對於美台兩大市場未來的成長潛力仍十分看好。美國方面，根據聯準會（Fed）6月利率點陣圖顯示，2024年 Fed 將啟動降息循環，2024年基準利率水平為4.6%，意味著 Fed 將降息1個百分點，2025年進一步降至3.4%，長期利率預期維持在2.5%。統計過去4次，Fed 最後一次升息至開始降息期間美股表現，除了2000年因網路科技泡沫下跌外，其餘期間美股皆呈現上漲，其中 Nasdaq 指數與 S&P500 指數，平均報酬率為21.9%與23.3%，績效漲幅皆逾2成，表現亮眼。伴隨 Fed 升息循環近尾聲之下，美股後市仍有行情可期。

台灣方面，今年受到AI題材與升息利多加持，外資累計買超台股近新台幣3,000億元，加上散戶信心指標-融資餘額回升，意味著內資看好台股後市，籌碼正向之下，台股仍有行情可期。

市場預期 Fed 已屆升息循環終點，展望2024年，則有進一步降息空間，將有利資金持續回流新興市場，其中具選舉題材與政策利多加持的台股，將有望更加吸引外資青睞，帶動股市另一波上漲行情。薛博升指出，本波台股萬點行情已成為歷史最長萬點紀錄，比較兩次最長萬點紀錄，本波資金熱度並未過熱，且從PB的角度來看，目前股價淨值比僅2.08倍，距離前波高點2.42倍仍有差距，意味價值面仍在半山腰階段，台股PB尚未有偏高的疑慮。因此，本波萬點行情仍然有撐。

薛博升表示，富邦台美雙星多重資產基金為一檔佈局在台美（成熟+新興）兩大主流市場的基金，並透過（成長股+收益資產）雙資產配置達到收益多元，攻守兼備。

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