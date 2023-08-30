台股AI領軍 上演甩尾秀

受美股上漲帶動，台股昨（29）日開高，早盤雖一度在市場賣壓湧現下衝擊指數翻黑，不過盤中在AI多頭火種延燒下，加上午盤後外資點火金融股、並配合傳產族群積極拉抬，帶動指數拉尾盤，終場大漲114點、收16,623點，成交量則萎縮至2,536億元。

台股昨日呈現震盪盤堅格局，盤面上，電子權值股的晶圓雙雄、大立光、聯發科強勢表態，加上外資買超金融族群延續反彈態勢，助攻終場大盤甩尾上漲0.6%，一口氣收復5日、10日線跟16,600點頸線關卡。

值得注意的是，午盤過後，隨市場買盤持續拉抬台積電、技嘉、廣達、創意、光寶科、緯穎、聯發科、欣興等AI股，加上外資點火新光金、中信金、國泰金等金控股，大盤出現強拉尾盤走勢，指數終場大漲逾百點收市。

籌碼面來看，三大法人共計買超台股71.9億元，其中外資期貨淨空單減少3,434口至4,856口，現貨買超41.3億元，期現貨同步偏多操作；投信買超31.7億元，已經連19買，累計買超達514億元；自營商則賣超1.1億元。八大公股行庫轉為賣超，逢高調節18.8億元。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，昨日台股雖然上漲，但最大的問題就是量能不足，成交量是5月24日以來的最低量，遠遠不到攻擊量至少要3,500億元以上的標準。

另一方面，昨日台股盤勢也呈現「價漲量縮」的不利結構，因此，市場資金就只能重點拉抬台積電、金融股跟部分AI主流股，維持人氣並拉抬指數。

蕭乾祥表示，由於接下來季線將會下彎，加上上檔仍有賣壓，且量能不足下，指數若不能趕在下周二或下周三月線與半年線呈現死亡交叉前儘速站上月線、甚至季線，行情很有可能將會回測半年線支撐。預期指數短期還是處於震盪整理階段，尤其是產業實質獲利若還沒有顯現下，中期修正是否已經結束，還有待進一步觀察。