鴻海爆量下跌該賣還是勇敢進場？法人曝「這價位」往下買

鴻海（2317）創辦人郭台銘昨日宣布將投入2024總統大選，鴻海今（29）日爆量下跌，引來網友在PTT上熱烈討論，「鴻海狂被倒貨欸」、「公公跌兩塊半就像其他個股跌停」，到底這個時候該賣還是勇敢進場？法人坦言，政治議題造成恐慌心理可能需要幾天的時間來平復，但終究會回歸基本面，投資人可以在百元附近往下買。

郭台銘表示，給他4年時間，會讓台灣從明年起會計年度經濟成長率超過一倍，並發展科技和經濟，讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。

另外，在回答媒體問題時表示，「如果中共政權說你不聽我的話，我會沒收你鴻海財產，我會說，Yes, please do it（是的，請便）」；郭台銘強調，若面對中國大陸的強大壓力也不會受威脅。

郭台銘表示，個人在大陸沒有任何財產，鴻海有近百萬股東，他只是其中之一，只要公司經營好，分股利就好；若是要沒收鴻海財產，那是鴻海的資產，鴻海近50%的股東涵蓋海內外金融機構，例如海外退休基金等，「中共膽敢做這個事情，全世界有哪一個投資機構敢在中國投資？」。

鴻海也發出聲明表示，鴻海股東超過80萬名，是屬於海內外全體投資大眾共同擁有，該公司推動公司治理，經營獨立，不會參與政治活動，會致力推動永續經營，讓基業長青。

不過，郭台銘不受大陸威脅的回應，卻引爆今日鴻海遭到強烈的賣壓，股價以108元平盤開出後一度拉升至108.5元，可惜買盤不繼下，盤中翻黑一度下滑至105元，終場收在106元，下跌2元，跌幅1.85%，成交量超過6.4萬張。

鴻海早盤翻黑，爆量大跌，到底該如何操作，該賣出或是進場買進？最佳買點到了嗎？證券分析師張陳浩表示，政治議題造成的恐慌心理不會一天就結束，可能需要幾天的時間反應，但最終還是會回歸基本面。

他同時直言，所謂的沒收鴻海財產，其實是個「假議題」，因為大陸現在經濟很糟，不可能動用國家力量來接管外資，否則以後外資誰敢在大陸投資？

張陳浩分析，鴻海基本面無虞，除了iPhone及布局電動車領域之外，也具有當紅的AI題材，且在原本的事業領域上表現也沒有不好，配息也不差，因此，大跌時反而是買進的時點，他認為，手上有鴻海持股的人不用殺出，空手想買進的人可以等待買點，在100元附近往下買進布局，若是跌破100元更是好買點。

網友也在PTT上熱烈討論，「公公被大單狂倒」、「說好的公公選總統大噴發呢？」、「海公公真的有夠可憐，牛皮股被一喊直接下去」、「股東不僅等不到200 還被果凍喊下去」、「公公跌兩塊半就像其他個股跌停」、「看阿銘可不可以把鴻海喊回兩位數..馬上無腦補」。

也有網友表示，「公公就大跌買啊，不然整年趴著」、「海公公可以買了！」、「公公下看100了嗎」、「鴻海的黑天鵝：果凍」、「公公沒100以下可是不買的唷」、「阿銘靠你了 便宜的鴻海大家都在等」、「公公二位數我支持幾張，配息還不錯，哈」。