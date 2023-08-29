台股16,500點上演多空攻防戰 分析師：這點位成關鍵支撐

針對今（29）日台股走勢，資深分析師連乾文指出，大陸政策穩定支撐台股，如碧桂園、恆大融資、證券上市。市場經歷16,500點多空攻防，16,260點成關鍵支撐。AI概念股受輝達財報影響，主流AI股表現偏弱，仍屬整理階段。台積電（2330）接訂單卻開低，市場對利多反應不佳，交易量下降，市場情緒不穩。

連乾文分析，目前大陸政策相對穩定，對台股產生支撐作用。舉例如，房地產龍頭企業碧桂園和恆大地產獲得融資支持，並計劃在證券市場上市，另外還恢復證交稅的減半政策，對於提振市場情緒也具有積極影響。

其次，台股目前進入16,500點的多空攻防階段。連乾文強調16,260點被視為關鍵支撐，一旦跌破可能導致進一步的下行，並呼籲投資者密切關注這個攻防戰的發展，特別是線型是否能夠保持穩定。

另外，針對AI概念股，連前文指出自從輝達公佈了令人滿意的財報後，AI股的表現似乎相對較弱。其中，創意（3443）、世芯（3661）等個股表現出色，但其他AI股未能隨之上漲，整體而言，AI股仍處於整理階段，目前的力道似乎不足。

連乾文補充，台股人氣不足，以台積電為例，儘管接到了一份重要的非蘋訂單，但股價的表現相對低迷。可能意味市場對於利多訊息的反應仍然比較消極。連乾文進一步指出，交易量的狀況也值得關注，他表示每次上攻時的交易量縮減，顯示投資者在追價方面缺乏信心，可能是因為後續追加資金的意願不足。而目前整體交易量尚不充足，需要密切觀察市場的交易動態。