投信8月挺台股大買479億元 買超最多竟然是它

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經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

台股7月31日創下今年來新高17,463.76點，盤面上以AI相關個股為強勢題材。不過，統計8月1日起至昨（28）日，台股下跌636.17點，跌幅約3.7%，其中主要因為AI族群多拉回休息，據統計，三大法人總計賣超1,755.17億元。

統計8月以來三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,296.57億元，投信買超479.1億元，自營商賣超（合計）937.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超302.71億元，自營商（避險）賣超634.99億元。

8月至今外資與自營商調節台股，其中外資8月主要調節開發金最多，賣超176,682張，而聯電、玉山金分別以150,938張、108,008張，排名第二、第三名。而自營商賣超排名中前三名則分別為緯創、長榮航、新光金，其中以緯創遭賣超86,212張位居榜首。

唯有投信站在買方，且昨日為投信連續第18日買超台股，追平史上第七長紀錄。投信8月以來買超個股依序為永豐金、中信金、健鼎、聯電、兆豐金、大聯大、旺宏、京元電子、金像電、力積電。

自營商 台股 外資

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