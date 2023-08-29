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八檔百億規模海外股票ETF 00757今年來漲逾75%最飆

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
資料來源：CMoney, 統計至2023/8/28。
資料來源：CMoney, 統計至2023/8/28。

題材加訂單齊發力，讓AI點燃股市投資人熱情，成為今年最夯投資標的，進一步帶動科技股ETF股價走升。今年來因表現最強勢，引起投資人熱烈討論的統一FANG+ ETF（00757），受惠股價暴漲，規模於8月28日達到107.99億元，創下歷史新高。

目前市面上海外股票型 ETF 中，有8檔規模在百億以上，其中有3檔為科技股 ETF。百億規模的海外股票 ETF 中，若以今年來漲幅排序，漲幅前三皆為科技股ETF，顯示科技股為今年最受投資人認可的族群。其中，漲幅居冠的統一FANG+ ETF（00757），今年來股價上漲75.57%，還是全市場 ETF 漲幅冠軍。

專家表示，今年來全市場以科技股風頭最盛，也是資金追逐的焦點。年初開始AI一舉抓住全球投資人目光，隨後相關應用快速落地，並轉化為實際訂單，既有題材又有基本面，使投資人對AI類股的熱情從美國開始發酵，並擴展至全球。隨著AI相關應用逐漸走入一般民眾生活，AI長線成長趨勢確立，預計最近一兩年都將是市場投資主流。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，輝達財報顯示，受惠AI熱潮，雲端供應商對 GPU 需求正在加速成長，預計未來一到兩年，AI所帶動的需求將持續成長，數據中心需求強勁。AI領域研發需要仰賴海量資源，目前市場由幾大美國科技巨頭瓜分，硬體方面為 GPU 龍頭輝達（NVIDIA）及超微（AMD），軟體技術方面則是 ChatGPT 投資者微軟、搜尋引擎龍頭谷歌及AI技術先驅 META，這些也都是 FANG+ 指數成分股。除了AI領域， FANG+ 指數成分股精選十大科技巨頭，還橫跨多項尖端科技，包括電動車、雲端及串流影音等，一手掌握不同科技主題，能夠靈活適應科技產業題材輪動。

AI ETF 科技股

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