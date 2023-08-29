靜待資金反攻號角 台股早盤小幅拉升、台積電開盤上漲2元開551元

台股今（29）日開盤上漲19.23點，開盤指數16,528.49點；台積電（2330）以551元開盤，上漲2元。

凱基投顧指出，技術面部份，大盤及電子，面臨上週五長黑K反壓，周一挑戰5日均線雙雙失敗而返，多方持續屈居劣勢；近日應注意大盤、電子的上周五低點16,481、812.35，若再遭跌破大盤恐將延續拉回的步調。

整體而言，大盤格局呈現震盪整理，族群個股表現居多，當前可先留意近期表現相對大盤強勢，同時技術面多方架構未遭破壞的族群個股。

昨（28）日美股四大指數收盤：道瓊指數上漲213.08點、漲幅0.62%，那斯達克指數上漲114.48點、漲幅0.84%，標準500指數上漲27.6點、漲幅0.63%，費半指數上漲42.22點、漲幅1.21%。

三大股指全線上漲，標普500指數8月首見連兩日收高，投資人消化了上周五聯準會主席鮑爾的言論，即聯準會可能需要進一步升息以確保通膨得到控制。

輝達（NVIDIA）上漲1.78%，是標普500指數中成交量最大的股票，有310億美元的該股股票易手。其他超級大型股也上漲，蘋果和 Alphabet 均小漲了0.9%。

3Ｍ跳漲5.2%，此前有報導稱該公司已初步同意支付超過55億美元，以解決30多萬起指控該公司向美軍出售了有缺陷作戰耳塞的訴訟。

三大法人昨（28）日集中市場合計賣超62.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超28.9億元，投信買超16.1億元，自營商（自行買賣）賣超15.3億元，自營商（避險）賣超34.6億元。

統一期貨表示，綜觀法人籌碼，外資減碼期貨空單5,590口，未平倉淨空單減碼至-8,916口，而自營商則加碼期貨空單234口。

選擇權未平倉部分，選買權最大未平倉仍為16,850點，賣權最大未平倉下移100點至16,300點，顯示市場略為悲觀。

現貨籌碼上，外資與自營商仍持續同步賣超，顯示兩大法人仍保守看待後市偏站賣方。不過留倉淨空單規模仍大，籌碼整體仍偏空，周二需留意期貨主力拉高指數後，可能將再次布局空單，操作仍以保守為宜。

期貨方面，外資於夜盤回補2,213口空單後，日盤再度回補3,377口空單，十大特定法人則大幅回補5,278口空單，期貨主力再次依循大幅留倉空單後，隔日再大量回補的慣性，使周一期貨出現反彈行情。