投資級債迎來資金淨流入 債市資金流向分歧

市場對美歐最新經濟數據及央行官員談話做偏鴿派解讀，認為後續暫停升息機率提高，美國公債殖利率回落，債市資產漲多跌少，不過資金流向仍分歧。根據美銀引述 EPFR 統計顯示，過去一周包括非投資級債與新興市場債資金單周呈淨流出狀態，僅投資級債迎來資金淨流入。

安聯投信表示，過去一周仍以陸續公布的經濟數據與包括聯準會在內的央行官員談話為牽動市場情緒的主要因子，包括最新釋出的美國及歐洲 PMI 數據與聯準會主席在世界央行年會釋出的談話，使市場解讀接下來貨幣政策有望轉為相對溫和，美國10年期公債殖利率單周略為回落；觀察主要債券資產，受美國公債殖利率走低影響，全球主要債市資產單周多微幅收漲，其中又以美國投資級與非投資級債券表現相對較佳。

觀察全球總經，安聯投信表示，市場近期上修美國2023年經濟成長率，預估實質 GDP 成長率有望來到1.6%，而產業庫存調整雖延續，但下半年可望看到庫存回補，房市投資也略有回溫。在歐元區，市場預估2023經濟成長率為0.5%、略為下修，景氣領先指標也有下滑，整體景氣有轉弱跡象。在中國部分，2023年經濟成長率預測為5.2%，不過包括製造業 PMI 指數較弱、出口年增率下滑以及消費信心下降來看，經濟表現有疲弱跡象。

在貨幣政策部分，安聯投信表示，聯準會7月會議中維持彈性政策但未明確表示後續動作，目前市場多預估應該不會升息，但短時間內也應不會降息；在歐元區，雖 CPI 年增率有所回落，但核心通膨仍在相對高檔，歐洲央行維持其緊縮政策，市場預估後續或仍有升息空間；來到中國，當前包括拆款利率維持在相對低檔的水準，整體貨幣環境相對寬鬆。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，因應當前情勢與後市，建議在債券投資上可把握：多元信用、較高品質以及動態調整三大要點。首先因今明兩年經濟重回低成長，隨著經濟硬著陸風險降低但重回低呈找、向下風險未變，投資債券首先應布局多元信用債，透過收益累積報酬的同時也降低單一券種波動；其次為應對經濟向下風險，則應挑選評級較佳的債券，降低信用風險；最後，在流動性緊縮的環境下，市場波動度仍在，應視市場氣氛與平價動態調整持債水位，應對不確定性。