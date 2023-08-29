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早晨財經速解讀／景氣燈號連9藍 AI訂單何時來？債券跌不停 金融股還可追？

8/29【早晨財經速解讀】景氣燈號連9藍 AI訂單何時來?債券跌不停 金融股還可追?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

國發會昨（28）日公布7月景氣對策信號綜合判斷分數為15分，較6月增加二分，景氣燈號續出代表「低迷」的藍燈，已連九藍。不過，國發會經濟處副處長邱秋瑩表示，7月落底訊號較6月更明顯，第4季有機會變燈。

上次景氣燈號出現「連九藍」，是2008年9月至2009年5月全球金融海嘯期間，邱秋瑩表示，疫後服務業好起來，製造業卻受到全球景氣衝擊，出現產業表現不均情況，因此這次要擺脫藍燈的時間有可能會拖得比較久。

7月景氣對策信號綜合判斷分數連續三個月回升，距離黃藍燈只剩二分。九項構成項目中，股價指數由綠燈轉呈黃紅燈，貨幣總計數M1B由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加一分；其餘七項燈號不變。

國發會統計，景氣「領先指標」連四月下降，但跌幅縮小；景氣「同時指標」連四月上升，且同時指標各項目改善明顯，股價指數轉黃紅燈，貨弊總計數M1B轉黃藍燈，分數各增一分，其餘七項燈號不變，落底訊號更明顯。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

指數 金融海嘯 藍燈

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