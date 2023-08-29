8/29【早晨財經速解讀】景氣燈號連9藍 AI訂單何時來?債券跌不停 金融股還可追?
國發會昨（28）日公布7月景氣對策信號綜合判斷分數為15分，較6月增加二分，景氣燈號續出代表「低迷」的藍燈，已連九藍。不過，國發會經濟處副處長邱秋瑩表示，7月落底訊號較6月更明顯，第4季有機會變燈。
上次景氣燈號出現「連九藍」，是2008年9月至2009年5月全球金融海嘯期間，邱秋瑩表示，疫後服務業好起來，製造業卻受到全球景氣衝擊，出現產業表現不均情況，因此這次要擺脫藍燈的時間有可能會拖得比較久。
7月景氣對策信號綜合判斷分數連續三個月回升，距離黃藍燈只剩二分。九項構成項目中，股價指數由綠燈轉呈黃紅燈，貨幣總計數M1B由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加一分；其餘七項燈號不變。
國發會統計，景氣「領先指標」連四月下降，但跌幅縮小；景氣「同時指標」連四月上升，且同時指標各項目改善明顯，股價指數轉黃紅燈，貨弊總計數M1B轉黃藍燈，分數各增一分，其餘七項燈號不變，落底訊號更明顯。
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