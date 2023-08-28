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「國際碳關稅的挑戰與氣候變遷因應法下的碳權課題」論壇 30日登場

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所及臺灣碳權交易所攜手中山大學碳權研究中心，預計30日舉辦「國際碳關稅的挑戰與氣候變遷因應法下的碳權課題」論壇，邀請政府、專家及學者共同探討「國際碳關稅下企業與政府的因應之道」及「碳權交易如何帶動淨零轉型」兩議題。

這次論壇除提供企業面對即將到來的國際碳邊境調整機制的因應之道外，在國內逐步完備的碳權交易機制的當下，相關企業亦可藉此了解該如何透過碳定價，創造企業經營及社會永續發展的雙贏局面。

隨全球氣候變遷加劇所對環境造成的影響日趨嚴峻，推動淨零轉型已成為各國政府的重要目標，越來越多國家透過碳定價及碳關稅機制，強化企業減碳，避免碳洩漏，並同時維持國際競爭力。

臺灣身為出口導向型國家，出口占GDP比重超過6成，台灣企業對於國際碳關稅的對應與布局已經刻不容緩。

此外，我國《氣候變遷因應法》相關子法將陸續上路，逐步完成國內碳定價及碳交易相關機制。在政府推動淨零轉型的當下，臺灣的企業應如何在善盡社會責任的同時，把降低排放的挑戰，轉化為新的機會與商機？

2050淨零轉型是全世界的共識，也是臺灣的目標。此次論壇希望透過產官學界的分享及交流，協助企業在淨零轉型的過程中，找到更明確、有效且永續的經營策略及方針，加速整體淨零轉型的進程，全力實現淨零碳排的國家願景。

關稅 氣候變遷 布局

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